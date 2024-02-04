Emniyet kayıtlarında, vahşice işlenmiş birçok cinayet dosyası yer alır. Bu kayıtların bazılarında filmlerde izlediğimiz acımasız katilleri geride bırakan ve daha da ürperten cinayetlerle, nefretimizi üst seviyeye çıkartan gerçek vakalar yer alıyor. Başarılı sokak polisliğine dayanan çalışmalarla çözülen bu vahşetlerden biri de 1993 yılında İstanbul’da yaşandı.

PEŞ PEŞE İHBARLAR

Tarih yaprakları 6 Mayıs’ı gösteriyordu. Türkiye yeni Cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyordu. 10 gün sonra ise TBMM’de yapılacak oylamada Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçilecekti. Siyaset dünyası sıcak günler yaşıyordu. Ancak İstanbul sokaklarında da suç oranları artmıştı. Saat 15.30 sıralarında, polise peş peşe ihbarlar geldi. Gelen ihbarlar Büyükçekmece’de korkunç cinayetlerin işlendiğini bildiriyordu.

REKLAM MANZARA TÜYLER ÜRPERTTİ Olay yerine giden ilçe ekiplerinin anonsu, Gayrettepe’deki cinayet masasını hareketlendirdi. Haber Merkezi 45 24 kodlu ekibi anons etti ve hemen Büyükçekmece’de verilen adrese gidilmesi istendi. Anons edilen 45 24 kodlu ekip o gün ‘A’ bölgesinde sorumlu olan cinayet masasının ekibiydi. Görevlendirilen ekip cinayet masasının önemli ekiplerinden biri olan Ramazan Ballı ve ekibiydi. Cinayet uzmanı polis memuru Ramazan Ballı ve ekibi hızla olay yerine gitti. İçeri girdiklerinde karşılaşılan manzara tüyler ürpertti. Bir anne ve 2 ile 9 yaşlarındaki iki kız çocuğunun boğazı kesilerek öldürülmüştü. ANAHTAR KAPININ ARKASINDAYDI Birçok cinayet ile karşılaşan cinayet uzmanı emekli polis memuru Ramazan Ballı, teknolojinin bu kadar gelişmediği bir dönemde sokak polisliğinin ön planda olduğunu belirterek şöyle konuştu: “İçerideki manzara elbette korkunçtu. Bir anne ve iki küçük çocuğu vahşice öldürülmüştü. Çocukların cinayeti içimizi her zaman acıtırdı. Evin kapısında bir zorlama yoktu. Kapıda anahtar olduğunu gördük. Sonra evin yedek anahtarını alıp anahtar kapıdayken açılıp açılmadığına baktım. Dışarıdan anahtarı çevirdiğimde kapının açıldığını gördüm. Eğer bir cinayet vakasında küçük çocuklar öldürülüyorsa o cinayet vakasında genellikle katil tanıdık biri çıkıyor. Bizim için de katil, tanıdıktı. Olayda görülen tablo oydu." REKLAM

ÖNCE BABA OLABİLİR Mİ? Anne ve 2 yaşındaki kızı yatak odasında öldürülmüştü. 9 yaşındaki kız çocuğu da kendi odasında öldürülmüştü. 3 kurbanın da boğazı kesilerek vahşice katledilmişti. Bu tür cinayetlerde her zaman olduğu gibi önce birinci derece kişilerin profilleri incelenir. Bu yüzden önce babanın profili incelendi. Anlatılanlara göre baba sabah 05.30'da evden çıktı. Saat 15.00 sıralarında eve geldi. Kapıyı anahtarla açtığında, anahtarın kapıda olduğunu gördü. Yatak odası ve odanın kapısı kapalıydı. İçeri girdiğinde, eşini ve çocuklarının vahşice öldürüldüğünü görünce şok geçirdi. Baba orman mühendisiydi ancak servis aracı işi yapıyordu. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Ramazan Ballı “Tabi önce babadan başladık. O bu cinayetleri işleyebilir mi diye. İfadesini aldığımızda ve yaptığımız görüşmelerde, bu kişinin yalan söylemediğini anladık. Bizim tecrübelerimiz bunu diyordu." dedi. ÇIĞLIKLAR DUYULMUŞTU Elde edilen bilgilere göre olay sabah 07.00 sıralarında meydana gelmişti. Daireden kadının çığlıkları ve çocukların ağlamaları gelmişti. Bu çığlıkları duyan hiçbir komşu ne polisi aramıştı ne de dairede neler oluyordu diye bakmıştı. Olay yerini incelediklerini anlatan cinayet uzmanı Ballı “Biz olay yerini detaylıca inceleyerek katille ilgili detay bulmaya çalışıyorduk. Yatak odasında cesedi bulunan anne ve çocuğunun yanında ekmek vardı. Bu olayda katilin üzerinin kan olduğunu düşündük. Adama evden eksik kıyafetinin olup olmadığını sorduk. Babanın pantolonu ve kıyafetleri eksikti. Bu da katilin kıyafetini çıkartıp babanın kıyafetlerini giydiğini gösteriyordu. Katil kıyafetini ekmeğin olduğu poşetin içine koyup götürmüştü. Yatak odasında üstünü değiştirmişti. O yüzden ekmekler yatak odasında bulunuyordu diye düşündük" şeklinde konuştu.