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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Boğazı'nda son dakika kaza: Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü! - Güncel haberler

        Üsküdar'da gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

        İstanbul Boğazı'nda feci bir kaza meydana geldi. Üsküdar'da yaşanan olayda ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan Oğuz Kök, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:40 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:16
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        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
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        Üsküdar'da Harem açıklarındaki ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan "New Siham" isimli ticari gemiye "Kıyı Emniyeti 8" botuyla kılavuz kaptan gönderildi.

        Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan Oğuz Kök (62), bir süre sonra denize düştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz (50) tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi'ne getirildi.

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        Bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraflar: İHA

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