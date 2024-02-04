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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Otoyollarda gişe ve beriyersiz ulaşıma geçiliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Otoyollarda gişe ve beriyersiz ulaşıma geçiliyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollardaki toplam 106 adet gişede 20'sinin Serbest Geçiş Sistemine dönüştürüldüğünü, kalan 86 noktada daha 'Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alınarak vatandaşların hızlı ve güvenli geçişini sağlayacaklarını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:55
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık. Yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız. Daha sonra Türkiye’de tüm gişe noktalarında SGS’yi uygulamaya alacağız” dedi.

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        Uraloğlu, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla bu sisteme geçtiklerini belirterek, “Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan ‘Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik, 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minumum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız.” ifadelerini kullandı.

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        Uraloğlu, “Gözbebeğimiz İstanbul’da en büyük problemlerden biri trafik dedik ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapmak için kolları sıvadık. Gişelerde ödeme alma noktasında yaşanan trafik problemini takip ettik ve arkadaşlarımızla bu noktada neler yapabiliriz diye çalışmalar yaptık ve Serbest Geçiş Sistemi’ni devreye almaya karar verdik” açıklamasında bulundu.

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        Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

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        "Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor, böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. 6 adedi İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı, önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlıyoruz ve ihale hazırlıklarına devam ediyoruz, böylece trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."

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        Uraloğlu, “Serbest Geçiş Sistemi’ne dönüştürdüğümüz noktalar; Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy, Şekerpınar’ı gişelerimiz oldu. ‘Serbest Geçiş Sistemi’ne yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak.” ifadelerini kullandı.

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