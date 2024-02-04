Otoyollarda gişe ve beriyersiz ulaşıma geçiliyor

Uraloğlu, “Gözbebeğimiz İstanbul’da en büyük problemlerden biri trafik dedik ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapmak için kolları sıvadık. Gişelerde ödeme alma noktasında yaşanan trafik problemini takip ettik ve arkadaşlarımızla bu noktada neler yapabiliriz diye çalışmalar yaptık ve Serbest Geçiş Sistemi’ni devreye almaya karar verdik” açıklamasında bulundu.