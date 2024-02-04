Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi, kanalda?

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.