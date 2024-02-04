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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi, kanalda? - Trabzonspor Haberleri

        Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi, kanalda?

        Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. 3. sıra açısından büyük önem taşıyan mücadelede iki taraf da kazanarak son haftalardaki kötü sonuçları unutturmak istiyor. Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 10:29 Güncelleme: 04.02.2024 - 10:29
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        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

        2

        Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        3

        Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

        4

        Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.

        5

        BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCU KADRODA YOK

        Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamayacak.

        6

        TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK VAR

        Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek önceki gün yapılan çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alabilecek.

        7

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş

        Mert

        8

        Svensson

        9

        Necip

        10

        Colley

        11

        Zaynutdinov

        12

        Demir Ege

        13

        Amartey

        14

        Gedson

        15

        Rashica

        16

        Semih Kılıçsoy

        17

        Cenk Tosun

        18

        Trabzonspor

        Uğurcan

        19

        Mehmet Can

        20

        Baniya

        21

        Denswil

        22

        Eren

        23

        Berat

        24

        Mendy

        25

        Visca

        26

        Bardhi

        27

        Trezeguet

        28

        Enis Destan

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