Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi, kanalda?
Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. 3. sıra açısından büyük önem taşıyan mücadelede iki taraf da kazanarak son haftalardaki kötü sonuçları unutturmak istiyor. Peki Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.
Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCU KADRODA YOK
Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamayacak.
TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK VAR
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek önceki gün yapılan çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alabilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Mert
Svensson
Necip
Colley
Zaynutdinov
Demir Ege
Amartey
Gedson
Rashica
Semih Kılıçsoy
Cenk Tosun
Trabzonspor
Uğurcan
Mehmet Can
Baniya
Denswil
Eren
Berat
Mendy
Visca
Bardhi
Trezeguet