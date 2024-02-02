Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Büyük'ten İl Emniyet Müdürü Öztürk'e ziyaret

Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti.

Büyük, makamda gerçekleşen görüşmede Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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