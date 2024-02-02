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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Banka hesabından kara para aklanıyor! Bakan Şimşek gençleri 'kara para' dolandırıcılığına karşı uyardı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Üniversite öğrencileri, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmasınlar. Gençler, bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar. Bu durum, kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilerin paranın izini kaybettirmek için yüksek miktarda para transferi gerçekleştirerek nihai amaçlarına ulaşmalarına sebep oluyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:48
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        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları anlattı.

        Kamuoyunun bilinçlenmesinin, bu suçların önlenmesindeki kritik rolünü dikkate alarak farkındalık artırıcı çalışmalara önem verdiklerini vurgulayan Şimşek, özellikle üniversite öğrencilerinin "hesap kullandırma" faaliyetlerinde bulunabildiğini söyledi.

        Şimşek, MASAK'ın üniversite öğrencilerine bu konudaki gerekli bilgilendirmeyi yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yaptığını belirterek, "Üniversite öğrencileri, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmasınlar. Gençler, bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar. Bu durum, kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilerin paranın izini kaybettirmek için yüksek miktarda para transferi gerçekleştirerek nihai amaçlarına ulaşmalarına sebep oluyor" dedi.

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        Bu kapsamda mesleki eğitimdeki öğrencilerin staj ücreti için açtığı hesaplara işaret eden Şimşek, "Hesaplarını kullandıranlar, ilerleyen süreçte hapis cezalarıyla karşılaşabilirler. Gençler, bu işlere bilmeden bulaşsalar dahi, sabıkalı duruma düşeceklerini ve geleceklerini karartma riskinin olduğunu bilmeli" diye konuştu.

        Şimşek, MASAK'ın bu durumu engellemek için öncelikle RTÜK ile işbirliği yaptığı bilgisini vererek, TRT tarafından hazırlanan kamu spotunun televizyon kanallarında yayınlanmasına başlandığını bildirdi.

        "ORTAÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ GENÇLER DE BİLGİLENDİRİLECEK"

        Ayrıca üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek için MASAK tarafından hazırlanan afişlerin, üniversitelere gönderilmesi amacıyla YÖK'e iletildiğini anlatan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bu afişlerde öğrencilere 'Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın.' uyarısı yapıldı. Benzer işbirliği Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de gerçekleştirildi. MASAK tarafından hazırlanan afişler, gerek Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait ve gerekse özel yurtlarda asılması amacıyla Bakanlığına gönderildi. ​​​​YÖK'ün ardından ortaöğretim çağındaki gençlerin bilgilendirilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile de ortak çalışma başlatıyoruz."

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        Şimşek, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yasal mevzuat ve MASAK'ın kurumsal yapısının güçlendirilmesiyle kamuoyunun bu konularda güçlü biçimde bilgilendirilmesi faaliyetlerine devam edeceklerini dile getirerek, "Kara parayla mücadele, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi açısından da önem taşıyor. Devleti gelir kaybına uğratacak her türlü kayıt dışı işlemin yakından takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

        MASAK'ın, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda çalışmalarına, kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle de işbirliği içinde aralıksız sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

        "MASAK, uyuşturucu kaçakçılığı, örgütlü suçlar, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık başta olmak üzere kara parayla ilgili pek çok konuda gerek kolluk birimlerine ve gerekse adli birimlere çok önemli katkılar sağlıyor. MASAK bir yandan mali sektörden şüpheli işlem bildirimleri vesair bilgileri temin ediyor bir yandan da adli merciler ve kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü soruşturmalardaki bilgi ve belgeleri ediniyor. Toplanan verilerle soruşturma dosyalarında yer alan bilgi ve belgeler teknolojik araçlar ve uzmanlık bilgisiyle harmanlanarak yüksek hassasiyetle analize tabi tutuluyor. Bu analizler sonucu adli mercilerle kolluk kuvvetlerine suç ve suçluya dair yeni açılımlar sağlanıyor, suç şüpheleri kesinleştiriliyor, yeni suç ağları deşifre ediliyor, suçtan elde edilen kara paraya el konulması sağlanıyor."

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