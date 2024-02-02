Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsız olan Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.

Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılan usta yazar, geçen yıl Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar. Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli, memur çocuğu olarak devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi. Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı." ifadelerini kullanmıştı.

"Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun."

Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev… pic.twitter.com/b3tdtokz8k

TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türk düşünce dünyasının cesur ve sağduyulu bilgelerinden Alev Alatlı hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, mütefekkir, yazar ve eğitimci Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zor zamanlarındaki cesaretini, haktan ve mazlumdan yana duruşunu hiçbir zaman unutmayacağız. Alev Alatlı, fikirleri ile hepimize ilham kaynağı olmuş, dilimize güç katmış, Türkiye ve dünya okumaları ile zihinlerimizi ve gönüllerimizi zenginleştirmiştir. 'Aslolan helalleşmek olmalıdır' demişti. Hakkımız helal olsun, başımız sağ olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bilim ve edebiyat alanındaki çalışmaları, engin birikimi ve yaptığı öncü çalışmalarıyla hafızalarımıza kazınan Yazar ve Eğitimci Alev Alatlı Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Bir büyüğümüzü, ablamızı kaybettik. 80 yıllık yaşamına sığdırdığı birçok eseriyle fikir dünyamızı derinden etkileyen; ait olduğu aziz milletini, toprağını ve medeniyetini ilerilere taşıma gayreti ve münevver şahsiyetiyle çalışmalarını sürdüren Alev Alatlı ablamızın vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Alev Alatlı’ya yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ülkemiz fikir ve edebiyatının çok müstesna bir ismini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden #AlevAlatlı'nın ışığı sönmeyecek, ardında bıraktığı eserleriyle insanımıza yol göstermeyi sürdürecektir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin de sahibi olan ustaya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ülkemizin çok önemli bir değerini, Alev Alatlı Hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı, entelektüel birikimi, bu topraklara olan sevgisi, medeniyet değerlerimize olan inancıyla fikir ve sanat hayatımızda çok önemli izler bıraktı. Ahirete irtihal eden Sayın Alev Alatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhuriyet tarihimizin önemli yazar ve eğitimcilerinden Sn. Alev Alatlı’ya Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

AK Parti İBB adayı Murat Kurum: Düşün ve edebiyat dünyamızın münevver ismi, ayakları bu topraklara basan, satırları Türkiye kokan bilge yazarımız Alev Alatlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin.