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        Haberler Spor Futbol Arturo Vidal'e görkemli karşılama: Vidal, helikopter ile geldi, ata bindi, kılıç kuşandı! - Futbol Haberleri

        Arturo Vidal'e görkemli karşılama: Vidal, helikopter ile geldi, ata bindi, kılıç kuşandı!

        Colo-Colo, 17 yıl sonra takıma dönen Şilili futbolcu Arturo Vidal'ya görkemli karşılaşma yaptı. Stada helikopter ile gelen Vidal ata bindi, kılıç kuşandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:51 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:51
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        Kariyeri boyunca Bundesliga, Serie A ve La Liga’da forma giyen deneyimli futbolcu Arturo Vidal, futbola başladığı Colo-Colo kulübüne transfer oldu.

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        Şili ekibi, Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'den ayrılmasının ardından 17 yıl sonra altyapısından yetiştiği takıma dönen Vidal için görkemli bir karşılama hazırladı.

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        Vidal Monumental David Arellano Stadyumu’na düzenlenen törene helikopter geldi ve sahaya iniş yaptı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşma töreninde ata binerek ve kılıç kuşanarak taraftarları selamladı.

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        Böyle bir karşılamanın kendisi için de sürpriz olduğunu dile getiren Arturo Vidal, stadyumun tamamen dolu olması sebebiyle heyecanlı olduğunu ve taraftarların sevgisini hissettiğini söyledi.

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        Kendisinin de halktan geldiğini vurgulayan Vidal, Colo Colo taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu da ifade etti.

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        686 MAÇTA 111 GOL, 83 ASİST

        Şili Ligi, Bundesliga, Serie A, LaLiga ve Brezilya Serie A’da futbol oynayan Arturo Vidal, kariyeri boyunca toplam 686 karşılaşmada görev aldı.

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        Söz konusu müsabakalarda 111 gol atan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, 83 de asist yaptı.

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        Vidal’in kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga ve 1 Libartadores şampiyonluğu bulunuyor.

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        Şili Milli Takımı’yla da 142 mücadeleye çıkan Vidal, burada da 34 gol kaydetti.

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