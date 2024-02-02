Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi

Rusya Devlet Başkanı Putin, 1 Şubat Perşembe günü Kremlin yanlısı gençlik hareketinin düzenlediği gençlik kongresine katıldı.

Putin, Moskova'da gerçekleşen kongrede çocuklarla beraber zaman geçirdi ve etkinliklere katıldı.

Etkinlik sırasında gençler ulusal marşı söylemeye başladı. Bu sırada Putin'in mikrofonu gençlere uzattı ve bir süre sonra kendisi de marşı söylemeye başladı.

Putin'in marşa katılmasıyla, etkinliğe katılan tüm konukların da 'Rusya' sloganları atarak ayağa kalktığı marşa eşlik ettiği görüldü.

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