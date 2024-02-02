Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Anlaşma tamam
Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, Cedric Bakambu'nun yerini Brezilyalı golcüyle doldurmaya hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor.
Kadrosuna sağ bek, sol bek ve forvet takviyeleri yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda arayışlar sürüyor.
Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Galatasaray, Real Betis'e giden Cedric Bakambu'nun yerini flaş bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Carlos Vinicius ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan habere göre; 1.90 boyundaki golcü futbolcu, sezon sonuna kadar Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek.
İngiliz ekibiyle bu sezon 13 lig maçında görev alan Carlos Vinicius bu maçların sadece 2'sine 11'de başlarken, 2 gol kaydetti.
CARLOS VINICIUS KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 25 Mart 1995 (29)
Doğum yeri: Bom Jesus das Selvas / Brezilya
Boy: 1,90 m
Mevki: Forvet - Santrafor
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 6 mil. €
Oynadığı takımlar: Palmeiras U20, Caldense, Anápolis, Real SC, Napoli, Rio Ave, Monaco, Benfica, Tottenham, PSV Eindhoven, Fulham
KULÜBE GÖRE PERFORMANSI
Benfica: 50 maç 24 Gol 13 Asist
Fulham: 48 maç 8 Gol 3 Asist
Real SC: 38 maç 20 Gol 5 Asist
PSV Eindhoven: 38 maç 7 Gol 7 Asist
Tottenham: 22 maç 10 Gol 3 Asist
Rio Ave: 20 maç 14 Gol 2 Asist
Monaco: 16 maç 2 Gol 2 Asist