Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan'ın başkanlığa atanmasına ilişkin basın duyurusu yayımladı.

Yapılan yazılı açıklamada 3 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına, 28 Temmuz 2023 tarihinden bu yana Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Karahan'ın atandığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Fatih Karahan şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

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8 ŞUBAT'TA ENFLASYON RAPORUNU SUNACAK

Açıklamada Karahan'ın, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu’nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı.

Cuma günü Haziran 2023'ten bu yana TCMB Başkanlığı görevini yürüten Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi. Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla göreve Fatih Karahan atanmıştı.