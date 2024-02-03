ABD'li finans devi JPMorgan görevden ayrılan Hafize Gaye Erkan yerine Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Fatih Karahan'ın atanmasına ilişkin bir bilgi notu yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erkan yerine "şahin Başkan Yardımcısı" Fatih Karahan'ı atadığı belirtilen değerlendirmede "Yüzde 36.5'i bulan faiz artırımları, makro ihtiyati regülasyonların sadeleşmesi ve TCMB'nin döviz rezervlerinin yükselmesinde üç başkan yardımcısı önemli rol oynamıştı. Dr. Fatih Karahan, Dr. Cevdet Akçay ve Dr. Hatice Karahan'ın Ağustos 2023'te göreve getirilmesinin ardından TCMB'nin 750 baz puanlık bir artırımlar faiz artırımlarını hızlandırdığını vurgulamak gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

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"PPK'NIN GÜVERCİN DURUŞU TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR"

JPMorgan analistleri değerlendirmelerine şöyle devam etti:

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"Ani liderlik değişimleri yatırımcılarda rahatsızlık yaratır. Ancak biz yeni TCMB Başkanını dezenflasyon ve TL için olumlu buluyoruz. Yeni oluşacak Para Politikası Kurulu'nun (PPK) daha 'şahin' olmasını bekliyoruz. PPK üyeleri Elif Haykır Hobikoğlu ve Fatma Özkul'un duruşu bilinmese de yeni başkan ve iki 'şahin' yardımcısı PPK kararlarının muhtemelen dezenflasyon odaklı alınmasını sağlayacaktır. Şu an itibarıyla son PPK metnindeki 'güvercin' duruşun tersine çevrilme ihtimali bulunuyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın gelecek perşembe gerçekleştirilecek Enflasyon Raporu sunumunda ileriye yönelik daha 'şahin' bir yönlendirmede bulunmasını bekliyoruz."

"FAİZ ARTIRIM İHTİMALİ İNDİRİMDEN DAHA YÜKSEK"

JPMorgan analistleri TCMB'de yaşanan değişimin ardından faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını beklediklerini belirterek "Para politikasının enflasyon görünümüne karşı daha hassas olması olası. Şu anda TCMB'nin faiz artırımına gitmesini faiz indirimine gitmesinden daha yüksek bir olasılık olarak görüyoruz. Ancak yukarı yönlü riskler sebebiyle şu anda bir faiz artırımına gidilmesini beklemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"KOORDİNASYON MUHTEMELEN ARTACAK"

Faih Karahan'ın başkanlığa atanmasının bir diğer pozitif yönünün de para politikası ve mali politikalar arasındaki koordinasyonun muhtemelen artması olacağı belirtilen raporda "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Karahan'ın atamasının kendi desteğiyle yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yeni TCMB Başkanına desteğini açıkladı. Bizce 2024'ün ikinci yarısında dezenflasyonun görülmesi için para politikası ve mali politikalar arasındaki koordinasyon önemli bir rol oynayacaktır" denildi.