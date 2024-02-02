Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevden affını istedi. Erkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.



Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi… — Hafize Gaye Erkan (@hafizegayeerkan) February 2, 2024

Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.

Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır.

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Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.

Hasseten Amerika’da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA: ÖNERİM DOĞRULTUSUNDA YENİ ATANACAK EKİBE BAŞARILAR DİLİYORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.

Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.

Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK'in ( @memetsimsek ) Basın Açıklaması - 02.02.2024https://t.co/eMfC3CT7ma pic.twitter.com/V5FJfopH4K — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) February 2, 2024

CEVDET YILMAZ: PROGRAMIMIZ KARARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANMAYA DEVAM EDECEKTİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum.



Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız.



Sayın Cumhurbaşkanımız… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) February 2, 2024

EN KISA SÜRE GÖREVDE KALAN 3. BAŞKAN OLDU

Hafize Gaye Erkan bugün görevi bırakarak yaklaşık 9 ay ile en kısa süre görevde kalan 3. Merkez Bankası Başkanı oldu. Bugüne kadar TCMB Başkanlığı koltuğunda en kısa süre oturan isin 4 ay ile Naci Ağbal oldu. Eylül 1993'te koltuğa oturan Nihat Bülent Gültekin ise 5 ay süre görevde kalmıştı. Erkan'ın selefi Şahap Kavcıoğlu 2 yıl 2 ay süreyle TCMB başkanlığını yürütmüştü.

Başkan Görev Başlangıcı Görev Bitişi 1 Selahattin Çam 9.Haz.31 21.Mar.38 2 Kemal Zaim Sunel 21.Mar.38 9.Mar.49 3 Mehmet Sadi Bekter 31.Mar.49 4.Eki.50 4 Osman Nuri Göver 13.Nis.51 28.May.53 5 Mustafa Nail Gidel 20.Tem.53 16.Tem.60 6 Memduh Aytür 21.Tem.60 7.Kas.60 7 İbrahim Münir Mostar 23.Kas.60 28.Ağu.62 8 Ziya Kayla 28.Haz.63 13.Oca.66 9 Mehmet Naim Talu 14.Tem.67 11.Ara.71 10 Memduh Güpgüpoğlu 25.Tem.72 9.Oca.75 11 Cafer Tayyar Sadıklar 26.Haz.76 18.Eyl.78 12 İsmail Hakkı Aydınoğlu 21.Eki.78 10.Oca.81 13 Osman Şıklar 12.Oca.81 4.Oca.84 14 Yavuz Canevi 15.Oca.84 11.Kas.86 15 Rüşdü Saraçoğlu 23.Tem.87 2.Ağu.93 16 Nihat Bülent Gültekin 2.Eyl.93 31.Oca.94 17 Yaman Törüner 14.Şub.94 1.Kas.95 18 Süleyman Gazi Erçel 10.Nis.96 1.Mar.01 19 Süreyya Serdengeçti 14.Mar.01 14.Mar.06 20 Durmuş Yılmaz 18.Nis.06 13.Nis.11 21 Erdem Başçı 14.Nis.11 19.Nis.16 22 Murat Çetinkaya 19.Nis.16 6.Tem.19 23 Murat Uysal 6.Tem.19 7.Kas.20 24 Naci Ağbal 7.Kas.20 20.Mar.21 25 Şahap Kavcıoğlu 20.Mar.21 9.Haz.23 26 Hafize Gaye Erkan 9.Haz.23 2.Şub.24

POLİTİKA FAİZİ 9 AYDA YÜZDE 8.5’TEN YÜZDE 45’E ÇIKTI Hafize Gaye Erkan’ın 9 aylık görev süresine parasal sıkılaşma kararları damga vurdu. Erkan başkanlığında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(PPK) ilk olarak Haziran 2023’te toplandı. Bu toplantıda PPK 650 baz puanlık faiz artırımına gitti. PPK, daha sonra temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasım toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. Aralık ayında ise 250 baz puanlık artırıma gidilmişti. 2024’ün ilk PPK toplantısından da 250 baz puanlık faiz artırım kararı çıktı. Böylece Hafize Gaye Erkan döneminde politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı toplam 3650 baz puanlık artışla yüzde 8.5’ten yüzde 45’e çıktı.