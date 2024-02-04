Türkan Şoray: Sevgisi dev gibiydi
Türkan Şoray, 1978'de başrolünde yer aldığı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filminin Moskova'daki yeniden gösteriminin galasına katıldı. Şoray, aynı zamanda doğum yıl dönümü anma etkinlikleri düzenlenen Nazım Hikmet hakkında; "Onun şiirleri, aşkları, memleket sevgisi dev gibiydi" dedi
Türkan Şoray, Moskova’da katıldığı Nâzım Hikmet'in 'Ferhat ile Şirin' adlı üç perdelik oyunundan esinlenilerek senaryolaştırılan, 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filminin galasında Türk şiirinin evrensel ismini doğum yıl dönümünde andı.
1978'de yönetmenliğini Ejder İbrahimov'un yaptığı 'Ferhat ile Şirin-Bir Aşk Masalı'nın başrol oyuncusu olarak yer alan Türkan Şoray, film çekimi nedeniyle o yıl Moskova'daki galaya katılamamıştı. Şoray, 46 yıl sonra filmin yeniden gösteriminin onur konuğu olarak Mokova'ya gitti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, dakikalarca ayakta alkışlandı.
Türkan Şoray, salondaki konukları Rusça olarak; “İyi akşamlar, değerli dostlarım” diyerek selamlareken gerçekleştirdiği konuşmasında şiir dendiğinde, aklımıza gelen ilk ismin Nâzım Hikmet olduğunu söyleyerek Nâzım için yeniden Moskova’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Türkan Şoray sözlerini şöyle sürdürdü; “Onun şiirleri, aşkları, memleket sevgisi dev gibiydi. Ne zaman büyük ustanın mısralarına denk gelsem ben de memleketimi bir kez daha ne kadar çok sevdiğimin duygusuyla, bu aidiyetle mutlu olurum. Yaşanmış, yaşanmamış, yarım kalmış o güzel aşklarımı hatırlarım.” Nâzım’ın dizelerinden alıntılarla dakikalarca alkışlanarak konuşmasını sonlandıran Türkan Şoray’a Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından filmin çıktığı yıl Moskova sinemalarında tanıtım olarak basılan film kartından alınmış fotoğrafın granit taşa işlendiği bir hediye takdim edildi.
Hayranlarının yoğun ilgisine karşı ilgisiz kalamayan Türkan Şoray, sevenleriyle fotoğraf çektirdi. Türk ve Rus katılımcıların etkinliğe gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle film Dom Kino sinemasının 600 kişi kapasiteli bir diğer salonunda aynı anda gösterime koyuldu. Yaklaşık iki bin kişinin aynı anda izlediği filme ilgi çok büyüktü.