Türkan Şoray sözlerini şöyle sürdürdü; “Onun şiirleri, aşkları, memleket sevgisi dev gibiydi. Ne zaman büyük ustanın mısralarına denk gelsem ben de memleketimi bir kez daha ne kadar çok sevdiğimin duygusuyla, bu aidiyetle mutlu olurum. Yaşanmış, yaşanmamış, yarım kalmış o güzel aşklarımı hatırlarım.” Nâzım’ın dizelerinden alıntılarla dakikalarca alkışlanarak konuşmasını sonlandıran Türkan Şoray’a Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından filmin çıktığı yıl Moskova sinemalarında tanıtım olarak basılan film kartından alınmış fotoğrafın granit taşa işlendiği bir hediye takdim edildi.