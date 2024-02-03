Türkan Şoray'ın 46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası

Nâzım Hikmet'in 'Ferhat ile Şirin' adlı üç perdelik oyunundan esinlenilerek senaryolaştırılan, başrollerinde; Türkan Şoray, Alla Sigalova, Faruk Peker ve Alla Sigalova'nın yer aldığı Türk - Rus ortak yapımı 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filmi için 46 yıl sonra Moskova Nâzım Hikmet Vakfı tarafından yeni bir gala düzenlendi.