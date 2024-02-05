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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti! - Son dakika haberler

        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!

        İstanbul Bayrampaşa'da, karşılıklı gelen motosiklet sürücüleri arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada, 17 yaşındaki Y.Y. bıçakla, 23 yaşındaki Muhammet Oral'a saldırdı. Defalarca bıçaklanıp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:26 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:50
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        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!
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        İstanbul'da olay, 3 Şubat Cumartesi günü Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde, saat 23.40 sıralarında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halindeki Muhammed Oral (23) ve arkadaşı S.A. (26) karşı yönden gelen başka motosikletli iki kişiyle tartıştı.

        TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

        DHA'da yer alan habere göre tartışma bir süre sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki Y.Y. yanında getirdiği bıçak ile Oral'a saldırdı.

        BIÇAK DARBELERİYLE YERE YIĞILDI

        Oral aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığılırken, Y.Y. ile beraberinde kavgaya karışan arkadaşları R.U.(19) ile K.A.(16) motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Oral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheliler kısa sürede yakalandı.

        ZANLI VE 2 ARKADAŞI EMNİYETTE

        Muhammet Oral'ı öldürdüğü tespit edilen Y.Y. (17) ve darp eden R.U. (19) ile K.A.'nın (16) emniyette işlemleri sürüyor. Y.Y.'nin olayda kullandığı motosikletin saklanmasında yardımcı olduğu belirlenen L.K.(45) ve Ö.D. de (15), gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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