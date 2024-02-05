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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Kazasız işyerine prim indirimi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Üç yıl kaza yaşanmamış işyerine prim indirimi

        Son 3 yıl boyunca ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerine prim indirimi uygulanıyor. İşveren, üç yıl sürecek prim indiriminden ülke çapındaki tüm işyerleri için yararlanıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kazasız işyerlerinde uygulanan prim indirimine ilişkin ayrıntıları yazdı

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 05.02.2024 - 07:31 Güncelleme: 05.02.2024 - 07:31
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        Kazasız işyerine prim indirimi
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        İşsizlik Sigortası Fonu için işçinin brüt ücreti üzerinden yüzde 1 işçi primi, yüzde 2 işveren primi alınıyor. 2024 yılında alınan işveren primi işçi başına aylık 400 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Çok tehlikeli sınıfta yer alan, çalışan sayısı 11 ve üzeri olan işyerlerinde 3 yıl boyunca ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası yaşanmazsa işverenden alınan işsizlik sigortası priminde 1 puanlık indirim yapılıyor. Yüzde 2 yerine yüzde 1 oranında prim alınıyor.

        İş kazası yaşanmadığı için işsizlik sigortası prim indiriminden yararlanan işyerlerine 2024 yılında işçi başına aylık 200 TL ile 1.500 TL arasında indirim yapılacak. Örneğin işçi sayısı 15 kişi olan bir işletmede aylık prim indirimi tutarı 3.000 TL ile 22.500 TL arasında değişecek. Yıllık prim indirimi tutarı 36.000 TL ile 270.000 TL arasında olacak. 2023, 2022 ve 2021 yıllarında iş kazası yaşanmamış işletmeler bu yıldan başlayarak 3 yıl süreyle prim indiriminden yararlanacak.

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        Prim indiriminden yararlanma süresi içinde işyerinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelirse, iş kazası bildirimini izleyen ay başından itibaren prim indirimi uygulamasına son veriliyor.

        İşverenin prim indiriminden yararlanan birden fazla işyeri varsa, sadece iş kazası meydana gelen işyerindeki prim indirimi sona eriyor, diğer işyerlerindeki prim indirimi uygulaması devam ediyor.

        KAZAYI BİLDİRMEYEN İŞVEREN 5 YIL PRİM İNDİRİMİNDEN YARARLANAMAZ

        Kanuna göre, işyerinde iş kazasının meydana gelmesi halinde işverenin işyerinin bulunduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 3 iş günü içinde bildirmesi zorunludur.

        Söz konusu prim indiriminden yararlanan işverenlerin işyerinde meydana gelen ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazasını bildirmemesi veya geç bildirmesi halinde prim teşvikine derhal son verildiği gibi 5 yıl süreyle bu kapsamda teşvik indiriminden yararlanması yasaklanıyor.

        İş kazası bildirimini süresi içinde yapan işverenin sadece iş kazası meydana gelen işyerindeki prim indirimine son veriliyor. Bildirimi yapmayan işverenlerin ise Türkiye çapındaki tüm işyerleri 5 yıl süresince yasak kapsamına alınıyor. İş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren sağlanmış prim indirimleri de gecikme faiziyle birlikte geri alınıyor.

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        ÇALIŞAN SAYISI 11’İN ALTINA DÜŞERSE PRİM İNDİRİMİ SONA ERER

        Prim indiriminden yararlanılabilmesi için işyerindeki işçi sayısının en az 11 ve daha fazla olması gerekiyor. Ayrıca işyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması zorunluluğu bulunuyor. İşçi sayısı 11’in altına düşünce prim indirimine son veriliyor. İndirimden yararlanmaya devam ederken işçi sayısı 11’in altına düşerse durumun SGK’ya bildirilmesi gerekir.

        İşyerinin çok tehlikeli sınıftan tehlikeli ya da az tehlikeli sınıfa dönüşmesi ya da işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alma sözleşmesinin bulunmadığının sonradan tespit edilmesi halinde de prim indirimine son veriliyor.

        İşverenin, iş kazası olmadığı için sağlanan prim indiriminden yararlanmak için başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Normalde tüm iş kazası bildirimleri SGK’ya yapıldığı için, SGK prim teşviki uygulamasını doğrudan başlatıyor. Ancak, teşvikten yararlanma şartlarını kaybettiği için daha önce prim indirimine son verilmiş işletmelerin, son üç yılda iş kazası meydana gelmemesi halinde prim indiriminden yararlanmak için SGK’ya başvuru yapması gerekiyor.

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        #iş kazası
        #prim indirimi
        #prim teşviki
        #SGK
        #İşsizlik Sigortası

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