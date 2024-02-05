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        Beşiktaş-Trabzonspor maçında penaltı ve kırmızı kart tartışması! Eski hakemler yorumladı

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın ilk golü öncesi Trabzonsporlular penaltı bekledi. Trabzonsporlu Rayyan Baniya'nın Semih Kılıçsoy'a yaptığı hareket ise kırmızı kart tartışmalarını beraberinde getirdi. Karşılaşmanın ardından beIN Trio ekibi ve eski hakemler, hakem Arda Kardeşler'in kararlarını değerlendirdi. İşte tartışmalı pozisyonlar için yapılan yorumlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 09:31 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:31
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        Beşiktaş-Trabzonspor maçının tartışmalı hakem kararları, yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan beIN Trio programında masaya yatırıldı. Eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, pozisyonları değerlendirdi.

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        Deniz Çoban: Maçın hakemi Arda Kardeşler, bu pozisyon için olabilecek en kötü yerde kalmı. Varsa formadan çekme varsa diz var. Arda baktığı yerden sadece Trabzonsporlu oyuncuyu görüyor. Daha iyi yerde olmak için de kendini zorlamamış. Açıkça formadan çekme var. Tek başına çekme olsa denge bozmuyor diyebilirim. Formadan çekti, bu sırada dizi kalçasına vuruyor, bir oyuncu topu göğsüne göre ayarlamaya çalışırken dengesi bozuluyor. Bu hareketin bütünü tartışmasız ve açık bir penaltı.

        3

        Deniz Çoban: Türkiye liglerinde Alper Çetin'in ne kadar bir tecrübesi var ki Beşiktaş - Trabzonspor maçına uygun görülmüş. Onun yanındaki Erkan Engin'in ne kadar bir tecrübesi var ki AVAR olarak konmuş. Derse ki MHK, verecek hakem bulamadım tecrübeli diyorsa cezaya giren hakem yok.

        4

        Deniz Çoban: Zaten ödül ceza yok ki. Arda Kardeşler, geçen hafta kural hatası yaptı zaten, bu maçta. Zaten MHK ödül ceza uygulamıyor. İstediği her hakemi VAR olarak atayabilirdi. VAR müdahalesi gerekiyordu. Penaltı ve Svensson'a sarı kart.

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        Bahattin Duran: Diz darbesi var. Devrilmeye başladı. Formadan da çekse döndürüp atacak. Bu pozisyon net penaltı. Diz darbesi olmasaydı, sadece formayı yukarı çekmesinden dolayı ben çok anlayışlıyım ya anlayabilirdim. Forma elinde, dizi koyup indiriyor. Elde artık kanıt var. Arda Kardeşler, hiçbir şey görmüyor bu pozisyonda, çok yanlış yerde. Diz darbesi tek ayağı havada olan Bardhi'ye yapılmış, formadan çekme var.

        6

        Bahattin Duran: VAR müdahalesi olur. Hakem izlemeye davet edilir. Bunu gören Arda Kardeşler, 1 kere izleyince penaltı verirdi.

        7

        Bülent Yıldırım: Svensson'un arkası dönük, topu göğsüyle indirmek isteyen rakibine karşı dizini çıkarması dikkatli bir hamle mi, doğal bir mücadele mi. Forma zaten sünüyor. Diz darbesi olmasa savrulacak zaten. VAR'daki arkadaşlar dikkatli olacak, formayı çekme de diz darbesi de hakeme kapalı. Yoruma açık, şarj içeren bir pozisyon mu bu? Somut kanıt var mı? Var.

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        Bülent Yıldırım: Sevgili VAR'daki arkadaşlar, ben sizin... Sinirlenmek istemiyorum. Hangi tecrübeyle o kadroya seçildiniz, ben bilmiyorum. Açıklanması lazım. Hangi performansla bu maçta görev aldınız, açıklanması lazım. Bu kadar net pozisyonu nasıl değerlendiremiyorsunuz! Yorumu kamuoyuna bırakıyorum.

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        Soru: Rayyan Baniya'nın Semih Kılıçsoy'a müdahalesinde kırmızı kart gerekir mi?

        Bahattin Duran: Bu pozisyon benim için net. Elini götürmesinin anlamı var mı? Geldi, elini Semih'in yüzüne vurdu, sonra göz bölgesinden tuttu ve bastırarak çekti. 1.5-2 kırmızı kart var burada. Pozisyon çok net. Hiçbir çarpışma kaza falan yok. VAR'da ben olsam ve bu pozisyonu görsem 'oooo' diye ayağa kalkarım zaten. Baniya, Semih'in gözüne vuruyor ve bastırıp çekiyor.

        10

        Deniz Çoban: Bu hareketin bütünün baktığım zaman hiç tartışmasız bir kart. Semih'in gözü hasar alabilir burada. Kabul edilebilir bir hamle değil bu. Gözü çekme hareketinin izahı yok.

        11

        Bülent Yıldırım: Hakem taç verdi. Bu açıyı gören VAR olsan müdahale edersin. VAR müdahalesi olmalı ve kırmızı kart çıkmalı. Tartışacak hiçbir şey yok. Baniya, Semih'i dövüyor. Hırçınlık ve gaddarlık.

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