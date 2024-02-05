Spor yazarları, Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 39'a yükselterek bordo-mavili rakibinin üstüne çıktı ve puan cetvelinde 3. sıraya yerleşti. Spor yazarları müsabakayı değerlendirdi
BÜLENT TİMURLENK: AGÜERO'YA SELAM OLSUN
Semih Kılıçsoy, 24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşup attığı şut Uğurcan'ın ellerinde kaldığında Beşiktaş ilk kez rakip ceza sahasına girmiş ve takım ilk şutunu atmıştı. Sezonun ilk yarısında Trabzonspor 3-0 kazanırken, takımının o gün topla yüzde 71 oynadığını mutlaka analiz etmiştir Fernando Santos. Dün ön alan baskısını asgaride tutup karşılayan taraf olma tercihi de kabul edilebilir ama bunun evindeki Beşiktaş'ın DNA'sına uymadığını da not düşmek lazım.
Koca futbol sahasında tek başına maç almak, basketbolda 40 sayı atmaya benzemez. Dün Semih bunu, zor olanı yaptı. İkinci golde rakip savunmayı darbeli matkap gibi geçip vurduğunda sahadaki diğer 21 futbolcudan da farkını ortaya koydu. Yaş dediğin ehliyet sınavı için, burası futbol sahası… 16 yaşında İspanya'ya üzerine 3 beden büyük eşofmanla gelen, Semih'in çok sevdiği Kun Agüero'ya selam olsun. (SABAH)
ATTİLA GÖKÇE: CÖMERT GOLCÜ SEMİH
Günün golcüsü Semih Kılıçsoy'u da tanımlayalım. Hafta içinde Feyyaz Uçar'ın sözlerini yinelemeliyim: "Bu çocuk bizim zamanımızdaki gibi… Ancak hepimizden daha iyi!" Bu bir iltifat mı, iyi niyetli ve sıcak bir yaklaşım mı? Kendi adıma Feyyaz Uçar'ın net konuştuğuna inanırım. Kanıtı ortada. Dün attığı gollerden ilkinde sol, ikincisinde sağ ayağını kullandı. Koştu, çalıştı, düştü, çabucak kalktı ve koşa koşa gollerini attı. Bu satırları heyecanla yazıyorum. Sorarsanız "Euro 2024 Almanya" derim.
Trabzonspor'a da bakalım: Bakasetas'ı, Abdülkadir Ömür'ü kaybettiler. Savunmaları, orta alan ve hücum hatları sürekli değişti. Afrika Kupası'ndan da kötü etkilendiler. Onuachu'nun yokluğundan, Trezeguet'in gecikmesinden zarar gördüler. Yetmezmiş gibi Abdullah Hoca'nın hastalığı… Neyse, takıma da sana da geçmiş olsun hocam!. Not: Semih adının anlamını merak ettim: Cömert, eli açık demekmiş. Hadi biz "ayağı açık" diyelim. (MİLLİYET)
CEM DİZDAR: MAÇ OYNANMADI, SEMİH OYNADI!
İlk yarı için şahane bir özet ifadesiydi maçı anlatan spiker Ali Ferahbot'un notu; ''Maçın ilk isabetli şutu gol oldu''! O anda maç 45'e girdi girecekti… Milyonlarca Euro harcanan Raschid Ghezzal, Gedson Fernandes, Jonas Svensson, Milot Rashica ile Cenk Tosun'a rağmen bu oyunsuz oyunda Semih Kılıçsoy, Necip Uysal, Bakhtiyar Zaynutdinov ayakta kalması bile kazanmaya yetti! Düşünün Semih'i çıkartan alt yapı Svensson kadar bir sağ bek, Umut kadar bir sol bek ya da 6 ile 8 pozisyonu denilen pozisyonlara oyuncu çıkaramıyor. Ya da çıkarıyor ama gören gözler katarakt olmuş, göremiyor! Artık hangisi kabul edersiniz.
Semih Kılıçsoy öyle bir çocuk ki, ülkedeki ve Beşiktaş'taki yanlış politikaları, olmayan paraları saçıp savurmayı, problemli yaklaşımları, futbol bilmezliği, nedensiz kibri, çok az şey bilip her şeyi bilir gibi yapmayı sırtına vurup taşıyacak gibi görünüyor. Tıpkı Arda Güler misali. Bir ülkenin bu kadar az çocuğu olmaz, olamaz olsa olsa ''gözü görmeyen büyükleri'' olur… (FANATİK)
ALİ GÜLTİKEN: ZOR ZAMANLAR FIRSATLARI ORTAYA ÇIKARIR
Birçok sıkıntının yaşandığı bir sezonun en önemli fırsatı haline gelen Trabzonspor maçını ıska geçmedi. Daha doğrusu Semih, Beşiktaş adına ortaya çıkan bu şansı ete kemiğe büründüren oyuncu oldu. Uzun süredir Beşiktaş'ta topu her ayağına aldığında taraftarı bu kadar heyecanlandıran bir oyuncu yoktu. Kendi becerisiyle attığı muazzam 2 gol, onu Beşiktaş'ın şu anda en önemli oyuncusu haline getirdi.
Zor zamanlar beraberinde önemli fırsatları da ortaya çıkartabilir. Genç oyuncular da bu durumların yaşandığı süreçlerde kulüpler için büyük bir kazanç haline gelebilir ve geldi de. Beşiktaş, Semih'le kendine muazzam bir kapı açarken kazandığı üç puanla da tekrar lige döndü. Bu galibiyet üçüncü olan rakibi Trabzonspor'a karşı alınan bir zafer olarak Beşiktaş'ı çok daha fazla motive edecektir. (SABAH)
İBRAHİM YILDIZ: BEŞİKTAŞ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Beşiktaş- Trabzonspor derbisinin öne çıkan ismi Semih oldu. 18 yaşındaki oyuncu maçın skorunu belirleyen iki güzel attı. Genç oyuncu bundan böyle Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olurken, yıldız olma yolunda hızlı bir çıkışa geçti. Semih ilk golü uzaktan sert şutla atarken, ikinci gol tam anlamıyla bir beceri ve güç sonucu geldi.
Genç oyuncu güçlü olmasının yanı sıra ayağından kolay kolay top kaptırmıyor. 3-4 kişi arasından çıkıp kalecinin yanından kaleye gönderdiği topun ağlarla buluşması Siyah-Beyazlı oyuncunun kalitesini de gösterdi. Bir golcüde olması gereken özgüvene sahip. Son 3 maçtır galibiyet alamayan Beşiktaş'ı yoğun bakımdan çıkaran Semih, taraftara moral verirken takım arkadaşlarına da bana güvenin mesajı verdi. (HABERTÜRK)
CEMAL ERSEN: PENALTI TARİFİ YAPAR MISINIZ?
Olağan dışı bir sezon yaşıyoruz. Şampiyonluk adayları Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tehdit edecek rakip olmaması, anormal bir durum. Adları "büyük", performansları "sıradanlaşan" Beşiktaş ve Trabzonspor rekabetinde ise maalesef kaliteden söz etmek mümkün değil. Dün akşam Beşiktaş'ın oyunu, skorla örtüşmeyecek kadar vasattı. Ancak futbolun gerçeklerinden biri şu; bazen oynayan değil, fırsatları değerlendiren kazanır.
Hakem konuşmayı sevmem ama, kırılma anının 41. dakikada Svensson'un ceza alanı içinde Bardhi'ye yaptığı kusurlu hareket olduğunu düşünüyorum. Beşiktaşlı oyuncu rakibini üstten çekti, alttan dizini koyup indirdi. Hakem Arda Kardeşler ve Riva ekibi net bir penaltıyı atladı. Ve gerçekler. Son beş maçta sadece bir puan alabilen Trabzonspor'da takke çoktan düştü ama keli görmek isteyen yok. (MİLLİYET)
DENİZ ÇOBAN: GOLDEN ÖNCE PENALTI VAR
İlk yarının son dakikalarında hakemin iki kritik kararının da hatalı olduğu fikrindeyim. 43'de, Svensson Bardhi'yi formasından çekerken aynı anda diziyle bozuyor. Topu göğsüne almaya çalışan Bardhi dengesini kaybederek yerde kalıyor. Bu pozisyon açık bir penaltı iken hakem maçı devam ettirdi.
Aynı pozisyonun devamında Beşiktaş Semih'le golü buldu. Golden önce Rashica, Mendy'i formasından açıkça çekerek düşürüyor. Trabzonspor lehine faul vermesi gereken hakem, avantaj işareti yaparak gol kararı verdi. VAR'daki Alper Çetin de bu iki pozisyonda oralı olmadı. (FANATİK)
FATİH DOĞAN: 3 PUANDAN FAZLASI
Semih'in ilk golü kalite kokuyordu ancak ikinci golünde başka bir hikâye var. Topu Cenk'ten aldıktan sonra önce Mendy, sonra Berat, ardından Rayyan Baniya'nın temaslı müdahalelerine maruz kalmasına rağmen yıkılmadı, golünü attı. Bu durum, genç bir yıldız için öz güvenden öte güç gösterisi.
Semih, 2024 kadrosunda yer almalı, daha doğrusu olursa fark oluşturacak meziyetlere sahip… Sıkıntılı günlerde sorun çözücü oldu. Trabzonspor'da çok eksik var. Ne savunma ne kanatları Beşiktaş'ı hataya zorlayacak nitelikte değildi. Beşiktaş 3 puandan öte, değerli bir derbi zaferi kazandı. (SABAH)
FIRAT AYDINUS: TRABZON, ARAKLI DOĞUMLU SEMİH MAÇIN YILDIZI OLDU
Bir tarafta son 3 maçta mağlup olan ve 9 gol yiyen lig üçüncüsü Abdullah Avcı'lı Trabzonspor, diğer tarafta yine son 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alıp, hiç gol atamayan lig dördüncüsü ve 'kurtarıcı' olarak gördüğü Fernanso Santos'a sarılan Beşiktaş vardı...
İlk yarıdaki golünde tekniğini konuşturan Semih, bu kez fizik gücünü konuşturarak ikinci golünü attı. Trabzon Araklı doğumlu olan Beşiktaşlı Semih Trabzonspor maçının yıldızı oldu. İkinci golde Trabzonsporlular adeta uyudu. Bu sonuçla üst üste 4. mağlubiyetini alan Trabzonspor zor zamanlara iyice yelken açtı. Beşiktaş ise bir nebze de olsa taraftarın gönlünü aldı. (HÜRRİYET)
ALİ ECE: SÜPER SEMİH
Beşiktaş 2-0 öne geçti çünkü Santos'un sahaya sürdüğü kadroda Semih gibi özel bir yetenek vardı. Semih sahadayken top sürekli ona gelsin istiyorsunuz, Beşiktaş'ın kalan oyuncularının kalite yetersizliği nedeniyle top Semih'e az gelse de öz geldi. Attığı ilk golde Semih soluyla öyle nefis bir şut attı ki adeta "Benim zayıf ayağım yok, diğer ayağım var." demeye getirdi. Cruyff futbolda her dezavantajın bir avantajı vardır yeter ki kullanmayı bilin derdi. Semih'i izlemeye doyamıyorum, keşke sağında Sergen Yalçın dönemi seviyesindeki Ghezzal veya 2016 model Quaresma, solunda Şenol Güneş dönemindeki Babel, arkasında Sosa-Talisca kalitesindeki oyuncularla oynayabilse de daha çok ve daha etkili olabileceği pozisyonlarda topla buluşabilse! (FANATİK)
ERMAN TOROĞLU: ÇAĞIRMIYORSAN VAR'DA İŞİN NE!
Bu galibiyet Beşiktaş için moral oldu. Trabzonspor için çok kötü. Trabzonspor'un tek hedefi kaldı, Türkiye Kupası. Orada da ilerleyemezlerse Abdullah Avcı'nın işi zora girer gibi geliyor. Hakem, FIFA hakemi ama her pozisyonda oyuna ve topa müdahale ediyor. Bir pozisyon var ceza alanı içinde, Bardhi'nin çekilme pozisyonu. Hücumcunun iki ayağı da yerdeydi. Top gelirken Svensson tutmaya başlıyor. Hakem karşıdan bakıyor.
Bardhi havalanmaya başlıyor, havalanıyor. Hâlâ tutmaya devam ediyor. Bardhi topa gidecek, bırakmıyor. Çekmeye devam ediyor. Hakem görüyor ama VAR'ın çağırması lazım. Net penaltının verilmesi gerekiyordu. VAR'ın kesin çağırması lazımdı. VAR çağırmıyorsa ya hakemden ya da bir yerden korkuyor. Çağırmıyorsan orada işin ne? Ayakları yerde olsa Bardhi'nin, tutsa bıraksa yemeye kalkıyor diyeceğim. Yükselmeye kalkınca tutuyor. Su götürmez bir penaltı. (SABAH)
GÜNTEKİN ONAY: SEMİH KILIÇSOY BÖYLE İSTEDİ
İki ekip de emniyetli bir oyun başlangıcı tercih ederken Beşiktaş'ta Fernando Santos, savunmanın önünde Daniel Amartey'i kullandı. Çıplak gözle ilk kez izleme şansı bulduğum Daniel Amartey'in pozisyon bilgisi yüksek, ağır olmasına rağmen savunma yönü kuvvetli ve dün çok iyi bir maç çıkardı.
Dün Semih Kılıçsoy dışında üzerine çok da fazla konuşulacak bir maç olmadı. Beşiktaş, kazanma arzusu ve oyun disiplini ile krizdeki rakibini geçerken siyah beyazlıların iyi futbol oynadığını söylemek iyimserlik olur. Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar takıma katılııp, Rachid Ghezzal da hazır olunca Beşiktaş'ın hücum gücü daha da yukarıya çıkacaktır. (HÜRRİYET)
BİLEL MEŞE: KARTAL KILIÇ ÇEKTİ
Beşiktaş ile Trabzonspor 'ikiz' kardeş gibiler! Öyle çok benzer yanları var ki... Yazsak, buraya sığmaz! En belirgin özellikleri, oynadıkları futbol ve kaybettikleri puanlar... İkisi de haftalardır galibiyete hasretti. İkisi de zirveyi kaçırmış, klasman yapmanın peşinde...
Semih Kılıçsoy, dünkü maçın kahramanıdır, 62'de Cenk Tosun'un asistinde, neredeyse en az üç savunmacıyla boğuştu, aradan sıyrıldı, farkı ikiye çıkarırken, olası puan kaybına da set çekti, aman nazar değmesin. İstatistikler her zaman doğruyu göstermez, nitekim topla oynama yüzdesi konuk takıma lehine... Hem de Trabzonspor'un verilmeyen bir penaltıları bulunmasına rağmen... Ancak skor tabelası Kartal'ı işaret ediyor. (MİLLİYET)
AHMET ÇAKAR: HAKEM NET PENALTIYI VERMEDİ
Dün gece iki isim başrol oynadı. Biri Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, diğeri ise maçın hakemi Arda Kardeşler. Arda Kardeşler Bazı maçları çok iyi yönetiyor, bazı maçlarda ise inanılmaz hatalar yapıyor. Dün gece için net söylüyorum, Beşiktaş'a maçı kazandıran isim sadece Semih değil, aynı zamanda da Arda Kardeşler. İlk yarının son dakikalarında Trabzonsporlu oyuncu Bardhi'ye yapılan mutlak bir penaltı var. Formadan çekiliyor, forma uzuyor, aynı zamanda diziyle de Bardhi'nin kalçasına bir darbe var. Top dönüyor, gol oluyor. Eğer o penaltı verilseydi ve Trabzonspor da penaltıyı atsaydı, Trabzonspor asla yenilmezdi demiyorum, mutlak kazanırdı. (SABAH)
OĞUZHAN GENÇ: EN BÜYÜK TRANSFER O!
Transferdeki sessizliğini maç öncesinde Nottingham Forest'tan stoper Joe Worral'ı kiralayarak bitiren Beşiktaş, gol yollarında ise yine tutuktu. 25 dakika geride kalırken kendi evinde olmasına rağmen ilk şut denemesini Semih Kılıçsoy ile yapsa da siyah-beyazlılar kaleye gidemiyordu. Uğurcan Çakır değil kurtarış yapmak, yere bile yatmazken sahneye yine Semih çıktı. 44. dakikada önünde kalan topu bekletmeden tam bir golcü vuruşuyla köşeye yolladı ve Beşiktaş'ı ilk isabetli şutta öne taşıdı.
Beşiktaş, kara bulutların havayı yeniden sarmaya başladığı dönemde kazanarak Trabzonspor'u geride bıraktı ve 3. sıraya tırmandı. Türkiye Kupası'ndaki kritik Antalyaspor maçı başta olmak üzere gelecek haftalar için de moral depolayıp taraftarının gönlünü biraz olsun aldı. Galibiyete rağmen oyun tatmin etmedi, eksikler hala var. Joe Worrall dışında da transferler bekleniyor. Ama en büyük transfer Semih Kılıçsoy, sadece Beşiktaş için değil, forvet kıtlığındaki Türk futbolu için. (HABERTÜRK)