TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6.70, yıllık olarak ise yüzde 64.86 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 54.72 olarak gerçekleşti

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 65 gelmesi yönündeydi. Enflasyon aralıkta aylık bazda 2.93, yıllık bazda 64.77 olarak açıklanmıştı.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024 TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40.62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 92.27 ile lokanta ve oteller grubunda yaşandı.