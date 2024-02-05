Ocak enflasyonu açıklandı
Ocakta aylık enflasyon 6.70 yıllık enflasyon ise yüzde 64.86 oldu
TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6.70, yıllık olarak ise yüzde 64.86 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 54.72 olarak gerçekleşti
Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 65 gelmesi yönündeydi. Enflasyon aralıkta aylık bazda 2.93, yıllık bazda 64.77 olarak açıklanmıştı.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024
TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40.62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 92.27 ile lokanta ve oteller grubunda yaşandı.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024
ZAM ŞAMPİYONU UÇAK BİLETİ
Ocak ayın bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 30.43 ile havayolu ile yolcu taşımacılığında yaşandı.
Detaylar geliyor....