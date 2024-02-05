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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Ocak enflasyonu açıklandı! TÜİK 2024 Ocak ayı enflasyon oranı ve TÜFE ne oldu? - İş-Yaşam Haberleri

        Ocak enflasyonu açıklandı

        Ocakta aylık enflasyon 6.70 yıllık enflasyon ise yüzde 64.86 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:11
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        Ocak enflasyonu açıklandı
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        TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6.70, yıllık olarak ise yüzde 64.86 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 54.72 olarak gerçekleşti

        Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 65 gelmesi yönündeydi. Enflasyon aralıkta aylık bazda 2.93, yıllık bazda 64.77 olarak açıklanmıştı.

        TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

        TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40.62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 92.27 ile lokanta ve oteller grubunda yaşandı.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

        ZAM ŞAMPİYONU UÇAK BİLETİ

        Ocak ayın bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 30.43 ile havayolu ile yolcu taşımacılığında yaşandı.

        En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
        Havayolu ile yolcu taşımacılığı 30,43
        Diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri 28,63
        Dişçilik ücreti 25,80
        Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 25,48
        İçkiler 24,37
        Ev aletlerinin onarımı 18,51
        Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 17,37
        Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı 14,24
        Patates ve bazı yumru bitkiler 14,05
        Yiyecek hizmetleri 12,52

        Detaylar geliyor....

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