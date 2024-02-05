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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        TÜİK, ocak ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54,72 olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:01
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu
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        Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.

        On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 54,72 oldu.

        KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDİYOR

        Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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