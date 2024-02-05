Konya'da alınan bilgiye göre, Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

HUSUMETLİSİ İLE TARTIŞTIĞI BELİRLENDİ

AA'da yer alan habere göre olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Uyan'ın 17 Ocak'ta husumetli olduğu çay ocağı işletmecisi Ali Osman K. (30) ile 17 Ocak'ta tartıştığını belirledi.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan zanlının sorgusunda, yeniden tartıştığı Uyan'ı aracıyla çarptıktan sonra darp ederek öldürdüğünü, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

CESET DAĞLIK ALANDA BULUNDU

Bunun üzerine polis ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu Uyan'ın cesedi dağlık alanda bulundu. Ceset incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

ELİNİ AYAĞINI BAĞLAYIP GÖMDÜ

Zanlının, Güneybağ Mahallesi Durayda Caddesi'nde yürüyen Uyan'a takip ettiği aracıyla çarptığı, daha sonra sopayla darp ederek el ve ayaklarını bağlayıp dağlık alana götürdüğü belirlendi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.