İstanbul'da, Çağlayan Adliyesi'ndeki polis kontrol noktasına saat: 11.46 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatılırken vatandaşlar korunmak için kendisini yere attı.

2 ÖLÜ, 3'Ü POLİS 5 YARALI

Saldırganlara emniyet ekiplerinin anında müdahale etmesi sonucu 1'i kadın, 1'i erkek olmak üzere iki saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Olay anında 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: 2 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur.



1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır.



Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

"TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C"

Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır."

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Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.



Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.



Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu açıklamada bulundu: "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir."