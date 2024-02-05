Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te amatör spor kulüplerine 1 milyon 37 bin liralık destek sağlandı

        Siirt'te Valilikçe İl Özel İdaresi desteğiyle amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te amatör spor kulüplerine 1 milyon 37 bin liralık destek sağlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te Valilikçe İl Özel İdaresi desteğiyle amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlandı.

        Vali Kemal Kızılkaya, İl Özel İdare Eğitim ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna bağlı 19 spor kulübüne malzeme desteği sağlandığını belirtti.

        Sporun gelişmesine katkıda bulunduklarını dile getiren Kızılkaya, "Şehrin spor camiasının daha da güçlenmesine ve genç sporcuların yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla kulüplerimize, spora ve sporcularımıza destek olmayı sürdüreceğiz." dedi.

        1 milyon 37 bin lira tutarındaki malzemeler kulüplere dağıtıldı.

        Etkinliğe, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç ve kulüp yöneticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Algı davası
        Algı davası
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Siirt'te romatoloji uzmanı göreve başladı
        Siirt'te romatoloji uzmanı göreve başladı
        Siirt'te belediye ekiplerince ihtiyacı olan vatandaşlara sıcak yemek ulaştı...
        Siirt'te belediye ekiplerince ihtiyacı olan vatandaşlara sıcak yemek ulaştı...
        Siirt'te okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Siirt'te okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Siirt'te kar nedeniyle yolda kalan 25 araç kurtarıldı
        Siirt'te kar nedeniyle yolda kalan 25 araç kurtarıldı
        Siirt-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Siirt-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Büyük'ten İl Emniyet Müdürü Öztürk'e...
        Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Büyük'ten İl Emniyet Müdürü Öztürk'e...