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        Haberler Gündem Güncel Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırıda bulunan Edelkhan Inazhaev, İnterpol tarafından aranıyormuş - Son dakika haberleri

        Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı! Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı

        İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği bombalı saldırının şüphelilerinden biri olduğu belirlenen Edelkhan Inazhaev'in Interpol tarafından 190 ülkeden aranan isimlerden biri olduğu ortaya çıktı. Rusya uyruklu Edelkhan'ın silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla Rusya tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 05.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:08
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        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
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        Sarıyer’de bir kişinin yaşamını yitirdiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıyı DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev gerçekleştirmişti.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, saldırı sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ve düzenlenen operasyonlarla iki tetikçi ile birlikte birçok kişi gözaltına alındı.

        HAVALİMANI SALDIRISININ ŞÜPHELİSİ

        Emniyetteki soruşturmanın ardından 34 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında dikkat çeken bir isim oldu. Savcılık sevk yazısında, Başakşehir’de yakalanan Edelkhan Inazhaev’in aynı zamanda, 28 Haziran 2016’da terör örgütü DEAŞ’ın gerçekleştirdiği İstanbul Atatürk Havalimanı bombalı saldırısının şüphelileri arasında yer alan isimlerden biri olduğunu belirtildi. Rusya uyruklu Inazhaev’le ilgili dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

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        INTERPOL TARAFINDAN 190 ÜLKEDE ARANIYOR

        Inazhaev, havalimanı saldırı sonrası 1 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı. Daha sonra tahliye olduğu belirlenen Inazhaev’ın, Rusya tarafından Kırmızı Bültenle arandığı ortaya çıktı. Hakkında kırmızı bülten bulunan Inazhaev’ın Interpol tarafından 190 ülkede arandığı öğrenildi. Interpol’ün sayfasında yer alan kayıtlara göre 26 yaşında olan Inazhaev, silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor.

        NE OLMUŞTU?

        Santa Maria Kilisesi’nde 28 Ocak’ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23’ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti. Soruşturma kapsamında yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

        25 KİŞİ TUTUKLANDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında Tuncer Cihan’ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, kilisede ateş açarak Cihan’ın ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev’in de arasında olduğu 25 şüphelinin örgüt üyeliği ve nitelikli kasten öldürme suçlarından tutuklandığını açıklamıştı. Tunç, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini kaydetmişti.

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