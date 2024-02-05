Sarıyer’de bir kişinin yaşamını yitirdiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıyı DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev gerçekleştirmişti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, saldırı sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ve düzenlenen operasyonlarla iki tetikçi ile birlikte birçok kişi gözaltına alındı.

HAVALİMANI SALDIRISININ ŞÜPHELİSİ Emniyetteki soruşturmanın ardından 34 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında dikkat çeken bir isim oldu. Savcılık sevk yazısında, Başakşehir’de yakalanan Edelkhan Inazhaev’in aynı zamanda, 28 Haziran 2016’da terör örgütü DEAŞ’ın gerçekleştirdiği İstanbul Atatürk Havalimanı bombalı saldırısının şüphelileri arasında yer alan isimlerden biri olduğunu belirtildi. Rusya uyruklu Inazhaev’le ilgili dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. REKLAM

INTERPOL TARAFINDAN 190 ÜLKEDE ARANIYOR Inazhaev, havalimanı saldırı sonrası 1 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı. Daha sonra tahliye olduğu belirlenen Inazhaev’ın, Rusya tarafından Kırmızı Bültenle arandığı ortaya çıktı. Hakkında kırmızı bülten bulunan Inazhaev’ın Interpol tarafından 190 ülkede arandığı öğrenildi. Interpol’ün sayfasında yer alan kayıtlara göre 26 yaşında olan Inazhaev, silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor.