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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!

        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!

        İzmir'de, aracına aldığı 19 yaşındaki Delil Aysal tarafından silahla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesinin avukatları, Aysal'ın, cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. İşte o açıklama...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:58
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        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
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        İzmir'de, taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.

        ÜÇ EL ATEŞ EDEREK KATLETMİŞTİ

        AA'da yer alan habere göre taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        70 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENMİŞTİ

        Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanmıştı.

        OLAY ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIMIŞTI

        Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.

        AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

        Ailenin avukatları Oğuzhan Aslan, Ahmet Serkan Göktürk ve Orhan Bakkal tarafından yapılan ortak açıklamada, fail hakkında adli sürecin yakından takip edildiği, İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma sürecini titizlikle yürüttüğü belirtildi.

        "FAİL SALDIRIYA UĞRADI" İDDİASI

        Birtakım sosyal medya hesaplarında, failin cezaevinde saldırıya uğradığı ve ağır yaralı olduğu şeklinde haberlerin paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

        "Bu paylaşım ve haberler gerçekliği yansıtmıyor. Müvekkillerimiz bu gibi haberlere maruz bırakıldıkça acılar katlanmaktadır. Müvekkillerimizin tek beklentisi, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir. Resmi makamlarca ve tarafımızca yapılacak açıklamalar dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında Oğuz Erge ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin adli sürecin başlaması için gerekli işlemler yapılacaktır."

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        #Oğuz Erge
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