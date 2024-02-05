Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı! Denizli'de, fotoğrafçılık yapan ve arkadaşlarıyla ATV kullanmak için yaylaya çıkan 30 yaşındaki Okan Meydan, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Meydan'ın, kazadan 2 saat önce bulunduğu bölgeyi göstermek için dron ile kendisini ATV üzerinde görüntüleyip sosyal medya hesabında paylaştığı belirlendi

Anadolu Ajansı Giriş: 05.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:12 facebook

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