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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY | ATV kullanmak için yaylaya çıkan adam uçurumdan düştü

        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!

        Denizli'de, fotoğrafçılık yapan ve arkadaşlarıyla ATV kullanmak için yaylaya çıkan 30 yaşındaki Okan Meydan, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Meydan'ın, kazadan 2 saat önce bulunduğu bölgeyi göstermek için dron ile kendisini ATV üzerinde görüntüleyip sosyal medya hesabında paylaştığı belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:12
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        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fotoğrafçılık yapan Okan Meydan (30), arkadaşlarıyla ATV kullanmak için Bağbaşı yaylasına çıktı.

        UÇURUMA YUVARLANDI

        AA'da yer alan habere göre bir süre sonra şehir merkezine dönen arkadaşları, Meydan'ın dönmemesi üzerine onu aramaya başladı. Meydan'ın uçurumdan yuvarlandığını gören arkadaşları, durumu 112'ye bildirdi.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İhbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekipleri, Meydan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Meydan'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

        Meydan'ın kazadan 2 saat önce bulunduğu bölgeyi göstermek için dron ile kendisini ATV üzerinde görüntüleyip sosyal medya hesabında paylaştığı belirlendi.

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