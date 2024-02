Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Yamaç, her bireyin sağlık örgütlerince önerilen tarama programlarına yönelik muayene ve tetkiklerini düzenli olarak yaptırması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Yamaç, "Kanser, vücudun herhangi bir organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesiyle baş göstermektedir. Erken tanı bu değişimin yaptığı değişikliklerin hastalık daha çıktığı bölgede iken yakalanması ile oluyor. Hastalık yayılmadan yakalanırsa yapılacak tedaviler başarılı oluyor. Kişi bedeninde fark ettiği değişiklikleri veya yakınmaları bir an önce doktoruna iletmesi oldukça önemlidir. Ayrıca kadınların 40 yaşından itibaren meme kontrollerini ve yıllık jinekolojik kontrollerini, erkeklerin 50 yaş itibarıyla prostat yönünden kontrollerini yaptırmaları önemlidir. Özellikle ailesinde mide bağırsak sistemi tümörü olan kişilerin 50 yaşından sonra mide bağırsak sistem kanserleri yönünden kontrolleri için gastroenteroloji uzmanlarına başvurması önerilir. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Güvendiğiniz hastanelerde tam kapsamlı taramalar ile erken teşhis ve tedavi sağlanabilir" diye konuştu.

"HAFTADA 3-4 GÜN 45 DAKİKANIN ÜZERİNDE YÜRÜYÜN"

Kanser hastalığının önemli etkenlerinden birinin de düzensiz ve sağlıksız beslenme olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yamaç, vücudun gerek duyduğu nitelikte besin almamız gerektiğini vurguladı. Fazla kalori almanın kilo artışına neden olacağını ve sonuçta obezitenin tüm hastalıklara davet çıkardığını belirten Yamaç, "Aşırı yağlı, tuzlu, şekerli ve asitli içecekler yerine taze meyve sebze tüketmeli, düzenli sıvı almalı ve işlenmiş et (Salam, sucuk gibi) yerine sağlıklı et ürünleri ve süt ürünleri tüketilmeli. Dengeli beslenme önemlidir. Yediklerimizde sebze ve protein daha fazla karbonhidratlı gıdalar daha az olmalı. Ayrıca spor anlamında yapılan her türlü fiziksel aktivitenin bedensel ve psikolojik olarak faydası vardır. Haftada 3-4 gün 45 dakikanın üzerindeki yürüyüşler, size hem fiziksel hem de ruhsal açıdan çok iyi gelecektir. Solunum, sindirim, sinir, bağışıklık sisteminizi mutlu etmek istiyorsanız 'yürüyün' derim. Sabah ya da akşam zaman fark etmeksizin günün 45 dakikasını bu aktivite için ayırmalısınız. Spor yapan, hareket eden beden kolay kolay hastalanmıyor, bağışıklık sisteminiz güçleniyor, daha sağlıklı uyuyor daha dinç uyanıyorsunuz. Üstelik fiziksel aktiviteler kanser gelişiminde bir faktör olduğunu bildiğimiz fazla kilolarla mücadele etmemizi de kolaylaştırıyor" dedi.