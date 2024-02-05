Kayseri'de olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5243'üncü Sokak´taki Şehit Haldun Ateş İlkokulu´nda meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kasım K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kasım K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, şüpheli kadını gözaltına aldı.

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Kasım K.´nin bir süre önce Haldun Ateş İlkokulu´na tayininin çıktığı, bugün de ilk günü olduğu belirtildi. Şehriban A.´nın da Kasım K.´nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi.