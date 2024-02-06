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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümüne ilişkin mesaj

        Türkiye'nin 11 ilini vuran 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah´tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 05:14 Güncelleme: 06.02.2024 - 05:14
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

        DHA'nın haberine göre; 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri hâlen devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum.

        İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihî sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur.

        Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yâd ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın" ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #6 Şubat depremleri
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