İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Gözümüzün yaşını silip hep birlikte el ele verdik. Dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu başlattık. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük." dedi.

"Yine bir yıl önce bugün, saat 13.24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Yaşadıklarımız asrın felaketiydi. 120 bin kilometrekarelik alanda 11 ilimiz 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. Kaybettiğimiz canların sadece 12 bin 718'i Kahramanmaraş'taydı. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen asrın felaketinde devletimiz tam bir seferberlik ruhuyla tüm kurumları, kuruluşları, personeli, araç gereç ve imkanlarıyla depremin ilk anından itibaren felaket bölgelerinde canla başla çalışmaya başladı. İlk depremden sadece 13 dakika sonra saat 04.30'da AFAD tarafından Türkiye'deki tüm kurtarma ekiplerimize deprem bölgelerine intikal edin talimatı verildi. AFAD depremden sadece 45 dakika sonra saat 05.02'de en üst seviye olan ve uluslararası acil yardım çağrısını kapsayan, 4. seviye acil durum ilan etti."

Bir yıl önce saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremle tüm ülkenin sarsıldığını belirten Yerlikaya, 65 saniyelik depremin sanki bir ömür sürdüğünü, bitmek bilmediğini söyledi.

"FELAKET ÇOK BÜYÜKTÜ AMA DEVLETİMİZ DE MİLLETİMİZ DE DİMDİK AYAKTAYDI"

Yerlikaya, depremden etkilenen illerdeki mevcut yöneticilere destek olması için 59'u il valisi olmak üzere toplam 708 mülki idare amirinin deprem bölgelerine hareket ettiğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Saat 11.25'te deprem bölgelerinde ilk bireysel çadırlar kuruldu. İlk bireysel konteynerimizi ise depremin ikinci günü kurmaya başladık. 20 Şubat'ta Kahramanmaraş Karacasu'da il konteyner kentte yaşam başladı. Felaketten sonra 85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı. Çünkü dile kolay, 9 saat arayla meydana gelen depremler de 38 bin 901 bina yıkılmıştı. 26 bin binada arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüldü. Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma 142 bini güvenlik personeli olmak üzere, toplam 650 bin personel görev yaptı. 23 gün süren arama kurtarma çalışmalarında 'sesimi duyan var mı' haykırışları karanlıkları deldi. Çoğu zaman ışık oldu, umut oldu. Bir bebeğin günler sonra enkazdan çıkarılışına şahitlik ettik. Bir annenin yavrusuna kavuşmasını... Evet felaket çok büyüktü, kayıplarımız da çoktu. Ama devletimiz de milletimiz de dimdik ayaktaydı. Gözümüzün yaşını silip hep birlikte el ele verdik. Dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu başlattık. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük. AFAD koordinasyonunda depremin akut dönemlerinde çadır kentler kurduk, konteynerler kentleri kurduk. Milyonlarca vatandaşımızı yurtlarda misafir ettik. 'Evim, yuvan olsun' kampanyası ile evimizin kapılarını da gönül kapılarımızı da depremzede kardeşlerimize açtık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin ilk günlerinde "Kaybettiğimiz canları elbette geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıplarımızı telafi etmek boynumuzun borcu" sözünü hatırlatan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ve hamdolsun dünyada eşine rastlanmayacak ölçüde büyük bir konut seferberliği başlattık. 41 bini deprem konutları, 5 bini kalıcı köy evleri olmak üzere 46 bin konutun kurallarını çekip anahtarlarını kıymetli hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz, teslim etmeye de devam edeceğiz. Bugün saat 14.00'ten sonra 9 bin 289 konutun kuralarını Kahramanmaraş'ımızda hak sahiplerine çekmek için bir aradayız. Aşkın bir adı yorulmamaktır diyordu şair, biz yorulmayacağız, durmayacağız. İnşallah büyük bir hızla konutları bitirip hak sahipleri kardeşlerimize vermeye, onları sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz. Bu gece aynı zamanda Miraç gecesi. Bu mübarek gecede dualarımız hep aynı. Allah ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi tüm afetlerden korusun. 6 Şubat'ın birinci yılında depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına aziz milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Her birinin mekanları cennet olsun inşallah."

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gece gündüz demeden, "bir can daha kurtarabilir miyim" düşüncesiyle canla başla çalışan tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 6 Şubat depremlerinde yüzlerce canın kurtarılmasını sağlayan arama kurtarma ekipleri için hazırlanan kısa filmi paylaştı. 6 Şubat 2023, saat 04.17'de meydana gelen asrın felaketinden 45 dakika sonra, saat 05.02'de Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki en üst seviye olan ve "uluslararası acil yardım çağrısını" kapsayan 4. seviye acil durumun ilan edildiğini anımsatan Yerlikaya, dünyanın dört bir yanından dost ve kardeş ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğine dikkati çekti.