Galatasaray'ın yeni sol beki: Derrick Köhn
Angelino ile yollarını ayıran Galatasaray aradığı sol beki Almanya'da buldu! Bu bölgeye önce Rıdvan Yılmaz sonra da Levent Mercan için görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar, Derrick Köhn transferini bitirme noktasına geldi
Ara Transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedef bölgelerinden biri de sol bek. Boey sonrası sağ beke Aurier'yi transfer eden Galatasaray, sol bek transferini de noktalamak üzere.
Angelino'nun vedası sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın son kararı yabancıdan yana oldu.
Galatasaray'ın Hannover'de top koşturan Derrick Köhn'ü transfer etmek üzere olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılıların Derrick Köhn için Hannover'e yaklaşık 500 bin Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.
Diğer yandan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmak istenen 25 yaşındaki futbolcunun opsiyonu için de pazarlıklar sürüyor.
Galatasaray'ın Köhn'ü 2 milyon Euro'luk opsiyon bedeliyle kiralamak istediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüp ve Hannover'in Derrick Köhn transferi için anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.
Bu sezon Bundesliga 2'de 20 maça çıkan Köhn, 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
Hannover 25 yaşındaki sol beki geçtiğimiz sezon başında Willem'den 500 bin euro karşılığında transfer etmişti.