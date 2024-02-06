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        Haberler Spor Futbol İspanya Klopp'un yeni durağı neresi olacak? Resmi açıklama geldi - Futbol Haberleri

        Klopp'un yeni durağı neresi olacak? Resmi açıklama geldi

        Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi, La Liga'da Villarreal'e 5-3 yenildikleri müsabakanın ardından sezon sonunda görevini bırakacağını duyurmuştu. İspanyol ekibinin sportif direktörü Deco, Jürgen Klopp iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:08
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        Uzatmalarda kaybedilen Villareal maçı sonrasında flaş bir kararla sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Xavi'nin yerine Barcelona yönetimi çalışmalara başladı.

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        İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, Liverpool'dan sezon sonu ayrılacak olan Jürgen Klopp'u takımın başına getirmek için harekete geçti.

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        Haberin detaylarında Joan Laporta'nın, Jürgen Klopp'u takımın başında çok fazla görmek istediği ancak Alman teknik direktörün bir çok konuda ikna edilmesi gerektiği söylendi.

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        Özellikle Jürgen Klopp'un dinlenmek istediği konusunu ve transfer bütçesi konusunda halledilmesi gereken konuların olduğunu bunların gerçekleşmesi durumunda Alman teknik direktörün takımın başına geçebileceği söylendi.

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        Barcelona Sportif Direktörü Deco, verdiği röportajda yeni teknik arayışlarına dair açıklamalarda bulundu.

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        Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp hakkındaki görüşü sorulan Portekizli futbol adamı, "O harika bir teknik direktör ama bunun hakkında konuşmak için doğru zaman olduğunu sanmıyorum" dedi.

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        Deco, sözlerine, "Yeni teknik direktör değişiklikler yapmak isteyecektir ama önce projeyi ve fikirleri açıklamak gerekiyor. Birçok seçenek var" ifadelerini kullandı.

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        ALTYAPIDAKİ İKİ İSİM İÇİN YORUM

        Barcelona'nın ikinci takımını çalıştıran Rafa Marquez ve Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta'nın yeni teknik direktör için adlarının geçtiği hatırlatılan Deco, "Motta'nın çalışmalarını pek takip etmiyorum çünkü genel olarak çok fazla izlediğim bir İtalyan takımını çalıştırmıyor.

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        Marquez'i takip ediyorum çünkü burada. Zorluklar karşısında gelişen genç bir antrenör. Burada olmak onu daha iyi bir antrenör yapacaktır" dedi.

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