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        Siirt'te kamyoneti arızalanınca yolda kalan sürücüye trafik polisleri yardım etti

        Siirt'te seyir halindeyken arızalanan kamyonet, trafik polislerinin akü takviyesi ile çalıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 19:39 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:58
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        Siirt'te kamyoneti arızalanınca yolda kalan sürücüye trafik polisleri yardım etti
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        Siirt'te seyir halindeyken arızalanan kamyonet, trafik polislerinin akü takviyesi ile çalıştırıldı.

        Ebubekir Efe idaresindeki 06 CER 88 plakalı kamyonet, Siirt-Kurtalan kara yolu Eruh Kavşağı'nda arızalandı.

        Sürücünün yardımına, bölgede devriye görevi yapan Siirt Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri koştu.

        Yanaştırdıkları ekip aracından kablo vasıtasıyla akü takviyesi yapan polisler kamyoneti çalıştırdı.

        Polis ekibine teşekkür eden Efe, yoluna devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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