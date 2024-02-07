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        Siirt'te hoparlöre gizlenmiş 20 kaçak cep telefonu bulundu

        Siirt'te durdurulan kamyonetin hoparlörüne gizlenmiş gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:05
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        Siirt'te hoparlöre gizlenmiş 20 kaçak cep telefonu bulundu
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        Siirt'te durdurulan kamyonetin hoparlörüne gizlenmiş gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucu Eruh yolunda şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldı.

        Ekipler, aracın hoparlörüne gizlenmiş gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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