Siirt'te hoparlöre gizlenmiş 20 kaçak cep telefonu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucu Eruh yolunda şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldı.

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