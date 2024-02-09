İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
İstanbul Kartal'daki bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan İngiliz uyruklu Katie Erorbay'ı öldürüp kendi kafasında da ateş ederek intihar girişiminde bulunan taksi şoförü Mustafa G., tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, "Kıskançlık yüzünden aramızda tartışma çıktı" dediği öne sürüldü
İstanbul'da olay, 1 Şubat günü saat 15.30 sıralarında, Kartal'daki Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan İngiliz uyruklu Katie Erorbay, anaokulundan çıkarak aracına bindi.
ARACINDAN İNDİRMEYE ÇALIŞTI
O sırada taksiyle Erorbay'ın aracına yanaşan Mustafa G., öğretmeni zorla araçtan indirmeye çalıştı. Aracından inmek istemeyen Erorbay ile taksi şoförü Mustafa G. arasında tartışma yaşandı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Mustafa G., yanında bulunan silahıyla Erorbay'ı önce çenesinden yaraladı ardından da öğretmene ateş etti. Açılan ateş sonucu Katie Erorbay, kanlar içerisinde yere yığıldı.
KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Olayın ardından taksici Mustafa G., öğretmeni vurduğu silahı kendi çenesine dayayıp ateş etti. Ağır yaralanan şüpheli Mustafa G. hastaneye kaldırıldı. Erorbay'a ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri İngilizce öğretmeninin hayatını kaybettiğini belirledi.
KATİL ZANLISI ÖĞRETMENİ RAHATSIZ EDİYORMUŞ
Hayatını kaybeden Katia Erorbay'ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Mustafa G'nin, Erorbay'a takıntılı biri olduğu sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini rahatsız ettiği öne sürülmüştü.
KAFASINDA MERMİ GİRİŞ ÇIKIŞ İZİ VAR
İntihar girişiminde bulunan şüpheli taksici Mustafa G., tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kafasında bir kurşun giriş çıkışı olduğu ancak herhangi bir hasar almadan kurtulduğu öğrenildi.
"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN TARTIŞTIK"
Emniyetteki ifadesinde, "Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı" diyen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.