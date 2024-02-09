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        Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 9 gün süreyle yasaklandı

        Siirt'te oturma eylemi, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi eylem ve etkinliklerin 9 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:47 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:47
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        Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 9 gün süreyle yasaklandı
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        Siirt'te oturma eylemi, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi eylem ve etkinliklerin 9 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, pankart asma gibi eylem ve etkinlikler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 10 Şubat saat 00.01'den 18 Şubat saat 23.59'a kadar 9 gün süreyle yasaklanmıştır."

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