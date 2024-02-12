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        Haberler Dünya Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer: 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmeliyiz

        Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer: 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmeliyiz

        Savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma kararı alan Almanya'da Genelkurmay Başkanı Breuer, ülkenin 5 ila 8 yıl içinde "savaşa hazırlıklı hale gelmesi" gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 08:12 Güncelleme: 12.02.2024 - 08:12
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        Almanya: 5 yıl içinde savaşa hazır olmalıyız
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        Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, ülkesinin 5 yıl içinde "savaşa hazır hale gelmesi" gerektiğini söyledi.

        Breuer, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, "savaşa hazır hale gelmenin" bir süreç olduğunu belirterek, "Ancak sonsuz zamanımız yok çünkü Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez olası bir savaş dışarıdan bize dikte ediliyor. Analistleri takip ettiğimde ve Rusya'dan kaynaklanan askeri tehdit potansiyelini gördüğümde bu bizim için 5 ila 8 yıl hazırlık zamanı anlamına geliyor." dedi.

        Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer,
        Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer,

        Bunun o zaman savaşın çıkacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Breuer, "Ancak bu mümkün ve ben bir asker olduğum için 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmemiz gerektiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

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        Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ötesine uzanma olasılığını ne kadar yüksek gördüğüne" ilişkin soru üzerine de "Öncelikle buna niyet de dahildir. Bunu Putin’in yazdıklarında ve söylediklerinde görüyorum ve Ukrayna’daki eylemlerinden. Buna askeri potansiyel de dahil. Rusya’nın Duma kararıyla savaş ekonomisine geçtiğini gördük. Şu anda olasılık artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        "SAVAŞA HAZIR OLMANIN İÇİNDE ÇOK ŞEY VAR"

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ilk kez savaşa hazır hale gelmekten söz ettiğinde bunun insanları uyandırdığını aktaran Breuer, sonuçta meselenin kendini savunma ve rakibin saldırıda bulunma kararı almaması olduğunu ifade etti.

        "Bu da caydırıcılıktır" diyen Breuer, savaşa hazır olmanın zihniyet değişimini gerektirdiğini söyledi.

        Breuer, "Savaşa hazır olmanın içinde çok şey var. Personel ve malzemenin göreve hazır olmasının yanı sıra zihniyet değişiminden de geçmemiz gerekiyor. Hem toplumda hem de özellikle Alman ordusunda akıl dönüşümüne ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

        Almanya'nın (NATO'da) taahhüt ettiği ancak bunları vaatte bulunduğundan daha geç yerine getireceği katkıları olup olmadığına ilişkin bir soruyu da Breuer, "Evet var ancak onları söylemeyeceğim. Bu iyi sebeplerden dolayı gizli. Düşman bilgileri tüm mümkün olan kaynaklardan alır, gazetelerden de." şeklinde yanıtladı.

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        Breuer, Alman Silahlı Kuvvetlerinin NATO gibi bir değişimin içinde olduğunu kaydetti.

        SAVUNMA HARCAMALARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTIRMA KARARI ALMIŞTI

        Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma kararı almış ve gelişmiş silah sistemleri satın almak, ülkenin silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 100 milyar avroluk özel bir fon oluşturmuştu.

        Hükümet, ABD yapımı F-35 savaş uçakları, Chinook nakliye helikopterleri ve İsrail yapımı Arrow-3 füze savunma sistemi alımı da dahil olmak üzere çok sayıda sözleşme imzalamıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #almanya

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