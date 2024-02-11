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        Siirt'te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 21:40 Güncelleme: 11.02.2024 - 21:46
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        Siirt'te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        İlçeye bağılı Yeniaydın köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, S.G, A.G, H.G, M.Y, B.Ö. ve A.Ö. yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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