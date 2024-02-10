Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi

        Siirt'te hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:07 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" yaptı.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup, ellerinde dövizlerle Güres Caddesi'nde bulunan Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü.

        Filistinli Uzman Dr. Hüseyin Atvan, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

        İsrail'in Filistin'de uzun süredir devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim 2023'ten bu yana daha da şiddetlendiğini belirten Atvan, "Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekiyor. İsrail ordusunun yaptığı 2 bini aşkın katliamda 27 bin Filistinli şehit edildi ve bunlardan 12 bini çocuk 8 bini kadın. 360 bin ev yıkıldı, 2 milyon kişi yerinden edildi. 400 okul ve üniversite saldırıya uğradı. Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı." diye konuştu.

        Atvan, gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin en büyük silahlarından birinin İsrail'e destek veren firmaları boykot edilmesi olduğunu söyledi.

        Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de destek verdiği basın açıklaması, okunan duayla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        3 uçak aynı anda inip kalkabilecek
        3 uçak aynı anda inip kalkabilecek
        Beşiktaş'tan imza şov!
        Beşiktaş'tan imza şov!
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Zeybekci, partisinin Siirt aday tanıtım toplantısında konuştu:
        AK Parti'li Zeybekci, partisinin Siirt aday tanıtım toplantısında konuştu:
        AK Parti'li Zeybekci: Belediyenin önünde zeybek oynayacağım (2)
        AK Parti'li Zeybekci: Belediyenin önünde zeybek oynayacağım (2)
        Duvarlara yazı yazıp örgüt propagandası yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Duvarlara yazı yazıp örgüt propagandası yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Siirt'te terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüphe...
        Siirt'te terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüphe...
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya'dan depremzede ailele...
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya'dan depremzede ailele...
        Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 9 gün süreyle yasaklandı
        Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 9 gün süreyle yasaklandı