Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Çiftçi protestosu devam ediyor! Fransa'da başlayan protesto Avrupa'ya yayıldı

        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor

        Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek ve hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği gösteriler Avrupa'da yayılmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.02.2024 - 11:12 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dönemde uygulanan tarım politikaları başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.

        2

        Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

        3

        Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

        4

        İtalya'da bir süredir Avrupa Birliğinin (AB) tarım politikalarını, artan maliyetleri ve sektördeki desteklerin kesilmesini protesto eden çiftçilerin temsilcileri, 4 traktörle başkent Roma caddelerinde sembolik protesto geçişi yaptı.

        5

        Roma'nın kuzeyinde hafta başında traktörleriyle kamp kuran ve kent merkezinde gösteri yapmak için yetkililerle görüşen çiftçilerin temsilcileri, Roma Valiliği ve emniyet yetkilileriyle anlaşarak bu sabah başkente 4 traktörle giriş yaptı.

        6

        MACARİSTAN

        Macaristan bayrağı taşıyan çiftçiler de otoyol kenarında sloganlar atarak, Avrupa Birliğinin tarım ve çevre politikalarını protesto etti.

        7

        YUNANİSTAN

        Yunanistan'da çiftçilerin, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla başlattıkları protestolar kapsamında bugün Kuzey Makedonya sınırında yol kapatma eylemi yaptıkları bildirildi.

        8

        Yunan basınındaki haberlerde, Florina şehrindeki çiftçilerin öğle saatlerinde Kuzey Makedonya sınırını tırlara kapattığı belirtilirken, otomobil ve otobüslerin geçişine ise izin verdikleri kaydedildi.

        9

        İSPANYA

        İspanya'da eylemlerinde dördüncü gününü dolduran çiftçiler, protestolarını başkent Madrid'e taşıma çağrısı yaptı.

        10

        Protestolar, Zamora, Bilbao y Badajoz, Malaga, Cuenca, Valladolid, Bilbao, Pamplona, Oviedo, Ciudad Real, Huesca, Avila y Salamanca kentleri gibi İspanya'nın büyük bölümünde etkili oldu.

        #avrupa
        #Çiftçi Protestoları
        #dünya

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası