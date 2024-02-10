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        Haberler Ekonomi Teknoloji İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü ve ailesiyle buluştu! - Teknoloji Haberleri

        Gezeravcı ailesiyle buluştu

        Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevini tamamlayarak dünyaya dönen Türk astronot Alper Gezeravcı, ABD'de ailesi tarafından karşılandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:18
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        Gezeravcı ailesiyle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'de gerçekleştirdiği 18 günlük uzay yolculuğunun ardından dün dünyaya döndü.

        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!

        47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından dünyaya ayak basan Gezeravcı'yı ABD'nin Houston şehrinde ailesi karşıladı. Sevinç çığlıkları ile karşılanan Gezeravcı, ailesi ile bir araya geldi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın ailesi ile buluşma anına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kavuşma anı, astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı

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