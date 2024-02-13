Siirt'te sahte kimlikle yakalanan terör zanlısı tutuklandı

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan M.E'nin kentte olduğu ve sahte kimlikle gizlendiği bilgisini aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.

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