Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te sahte kimlikle yakalanan terör zanlısı tutuklandı

        Siirt'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:15 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te sahte kimlikle yakalanan terör zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan M.E'nin kentte olduğu ve sahte kimlikle gizlendiği bilgisini aldı.

        Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.E. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Bıçaklı soyguncuyu copla kovaladı!
        Bıçaklı soyguncuyu copla kovaladı!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım

        Benzer Haberler

        Siirt'te terör şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
        Siirt'te terör şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
        Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca'dan İl Emniyet Müdürü Öztürk'e ziyaret
        Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca'dan İl Emniyet Müdürü Öztürk'e ziyaret
        Siirt'te "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nde yıkım başladı
        Siirt'te "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nde yıkım başladı
        Siirt'te çiçekçiler Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor
        Siirt'te çiçekçiler Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan Atatürk Anadolu Lisesine ziyaret
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan Atatürk Anadolu Lisesine ziyaret
        Siirt'te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Siirt'te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı