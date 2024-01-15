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        Siirt'te polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan polis yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:00
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        Siirt'te polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan polis yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen "aile içi şiddet" yönündeki ihbar üzerine söz konusu adresin bulunduğu Yeni Mahalle'ye polis ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada gözaltına alınmaya çalışılan R.P, polis memuru R.A'ya bıçakla saldırıda bulundu.

        Saldırıda R.A. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        R.P. polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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