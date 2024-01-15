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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        SİİRT´te kendisinden 2 gündür haber alınamayan Turan Danış (59), yalnız yaşadığı evinde ölü buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:52 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:55
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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        SİİRT´te kendisinden 2 gündür haber alınamayan Turan Danış (59), yalnız yaşadığı evinde ölü buldu.

        Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi´ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Turan Danış´tan 2 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine bugün öğle saatlerinde polis, adrese gitti. İtfaiye ekiplerinin açtığı eve giren polis ekipleri, Danış´ı yerde hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Turan Danış´ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Turan Danış´ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

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