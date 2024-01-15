Psikiyatri hastası, polisi bıçakla yaraladı

SİİRT´in Kurtalan ilçesinde tedaviyi reddeden psikiyatri hastası Refik P., ailesinin yardım için çağırdığı polis memurunu bıçakladı. Refik P. gözaltına alınırken, polis memuru tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kurtalan ilçesi Yeni Mahalle´de psikiyatri hastası Refik P., ailesi tarafından tedavisinin devamı için hastaneye götürülmek istendi. Ancak Refik P. Hastaneye gitmeyi reddedince, aile polisten yardım istedi. Gelen polis memurlarından biri, Refik P.´nin bıçaklı saldırısında yaralandı. Yaralı polis, çağırılan ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralı polis memuru tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan Refik P.´nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.