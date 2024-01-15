Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Psikiyatri hastası, polisi bıçakla yaraladı

        SİİRT´in Kurtalan ilçesinde tedaviyi reddeden psikiyatri hastası Refik P., ailesinin yardım için çağırdığı polis memurunu bıçakladı. Refik P. gözaltına alınırken, polis memuru tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Psikiyatri hastası, polisi bıçakla yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT´in Kurtalan ilçesinde tedaviyi reddeden psikiyatri hastası Refik P., ailesinin yardım için çağırdığı polis memurunu bıçakladı. Refik P. gözaltına alınırken, polis memuru tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kurtalan ilçesi Yeni Mahalle´de psikiyatri hastası Refik P., ailesi tarafından tedavisinin devamı için hastaneye götürülmek istendi. Ancak Refik P. Hastaneye gitmeyi reddedince, aile polisten yardım istedi. Gelen polis memurlarından biri, Refik P.´nin bıçaklı saldırısında yaralandı. Yaralı polis, çağırılan ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralı polis memuru tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan Refik P.´nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çift ekiplerce hastaneye u...
        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çift ekiplerce hastaneye u...
        Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
        Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
        Siirt'te kar nedeniyle köyde ve yolda mahsur kalanların yardımına ekipler y...
        Siirt'te kar nedeniyle köyde ve yolda mahsur kalanların yardımına ekipler y...
        Muhammed bebek, kardan kapanan yolun açılması ile hastaneye götürüldü
        Muhammed bebek, kardan kapanan yolun açılması ile hastaneye götürüldü
        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hasta hastaneye ulaştırıldı
        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hasta hastaneye ulaştırıldı