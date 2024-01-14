Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan minibüsteki vatandaşlar kurtarıldı.

Pervari'den Doğanköy'e yolcu taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 ST 514 plakalı minibüs, Geçittepe mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yolu açarak, 7 kişinin bulunduğu aracın güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.