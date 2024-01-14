Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Muhammed bebek, kardan kapanan yolun açılması ile hastaneye götürüldü

        SİİRT'tekardan kapanan yolun açılması ile ulaşılan Muhammed Efe (1) adlı bebek, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muhammed bebek, kardan kapanan yolun açılması ile hastaneye götürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT'tekardan kapanan yolun açılması ile ulaşılan Muhammed Efe (1) adlı bebek, hastaneye kaldırıldı.

        Şirvan ilçesi Kirazlı köyünde ateşi çıkan Muhammed Efe'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köy yolunun kardan kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yolu temizleme çalışması yaptı. Yolun açılması ile köye ulaşıp, ilk müdahaleyi yapan ekipler, Muhammed'i hastaneye ulaştırdı. Hastanede tedaviye alınan bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan ekipler, Şirvan ilçesi Yağcılar-Dolusalkım köyü yolunda kamyonet içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar

        Benzer Haberler

        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hasta hastaneye ulaştırıldı
        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hasta hastaneye ulaştırıldı
        '2023'teki grip sezonunda pikimiz 12 bin olmuştu, bu sene 1000 vaka arttı'
        '2023'teki grip sezonunda pikimiz 12 bin olmuştu, bu sene 1000 vaka arttı'
        Siirt'te kar; cipteki 3 kişi kurtarıldı, 2 hasta ambulansa ulaştırıldı
        Siirt'te kar; cipteki 3 kişi kurtarıldı, 2 hasta ambulansa ulaştırıldı
        Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
        Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
        Siirt'te kar nedeniyle mezrada mahsur kalan hasta iş makinasıyla kurtarıldı
        Siirt'te kar nedeniyle mezrada mahsur kalan hasta iş makinasıyla kurtarıldı
        Siirt'te BBP İl İstişare Toplantısı düzenlendi
        Siirt'te BBP İl İstişare Toplantısı düzenlendi