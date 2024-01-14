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        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hasta hastaneye ulaştırıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan beldede mahsur kalan kalp hastası kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:37
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        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hasta hastaneye ulaştırıldı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan beldede mahsur kalan kalp hastası kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Beğendik beldesinde yaşayan 37 yaşındaki Hakime S, gece rahatsızlanınca durum yetkililere bildirildi.

        Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan beldeye ulaşamayınca, İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

        Yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, kalp hastası Hakime S'yi ambulansa ulaştırdı.

        Hakime S. ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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