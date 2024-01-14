Siirt'te kar nedeniyle köyde ve yolda mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti

Siirt'te İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla, Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan bebek hastaneye ulaştırıldı, yolda mahsur kalan araçtaki 4 kişi kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kirazlı köyünde yaşayan 1 yaşındaki Muhammed Efe rahatsızlanınca yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekiplerince yolun kardan temizlenmesi ile bebek, iş makinesine alınarak ambulansa ulaştırıldı.

Muhammed Efe ambulansla Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şirvan'ın Yağcılar köyü mevkisinde kardan kapanan yolda mahsur kalan pikaptaki 4 kişi de ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

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